مجلس سنای آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، به پیش‌برد طرحی رای داد که ترامپ را از اقدام نظامی بیشتر علیه ایران بدون مجوز کنگره منع می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس سنای آمریکا به نفع ارجاع پیش‌نویس قانون «اختیارات جنگ» به رای‌گیری رای داد؛ قانونی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را از صدور دستور برای انجام حملات نظامی بیشتر علیه ایران بدون کسب مجوز از کنگره منع می‌کند.

به گزارش «رویترز»، مجلس سنا شامگاه سه‌شنبه با پیش‌برد این قطعنامه موافقت کرد، اقدامی که انتقادی نادر از رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه به شمار می‌رود، با این حال این اقدام هنوز چند گام تا اجرایی شدن فاصله دارد.

چهار عضو جمهوری‌خواه یعنی سوزان کالینز، لیزا مورکوفسکی، بیل کسیدی و رند پاول در این رای‌گیری که با نتیجه ۵۰ در برابر ۴۷ به پایان رسید، به دموکرات‌ها پیوستند، در حالی که سناتور دموکرات، جان فترمن تنها کسی بود که علیه این طرح رای داد.

مجلس سنا آمریکا همچنان باید درباره قطعنامه اصلی رای‌گیری کند؛ گامی که در صورت مشارکت همه اعضای مجلس در رای‌گیری، ممکن است دشوارتر باشد، به‌ویژه پس از غیبت سه عضو جمهوری‌خواه که پیش از این با این قطعنامه مخالفت کرده بودند.

در صورت تصویب این پیش‌نویس، این قطعنامه باید به تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز برسد تا پیش از آنکه ترامپ آن را امضا کند، تبدیل به قانونی نافذ شود.

این نتیجه پیروزی برای قانون‌گذارانی بود که استدلال می‌کردند طبق قانون اساسی، این کنگره است و نه رئیس‌جمهور که اختیار اعزام نیرو‌ها به جنگ را دارد. با این حال، این رای‌گیری صرفا گامی سطحی بود، چرا که این قطعنامه پیش از ورود به مرحله اجرا با موانع بزرگی رو‌به‌رو است.

حتی اگر این قطعنامه در مجلس سنای ۱۰۰ عضوی تصویب شود، باید به تایید مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه نیز برسد و همچنین برای عبور از وتوی پیش‌بینی‌شده ترامپ، به اکثریت دو سوم در هر دو مجلس نیاز دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: سنای آمریکا ، جنگ با ایران ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
ونس مدعى پیشرفت زیاد در مذاکرات آمریکا و ایران شد
«خیال کودکانه» توصیف سناتور آمریکایی از جنگ ترامپ علیه ایران
تعجب نظامیان صهیونیست از تصمیمات لحظه‌ای ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپک این را وتو خواهد کرد.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داوود
۱۳:۵۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
من نفهمیدم چی میشه یعنی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ زرگری راه انداختند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
وتو خواهد شد.
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
منتظرش هستیم ، زنده باد ارتش و نیروهای نظامی ایران نابودش میکنیم
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ وتو میکنه ، خوشحال نباشید
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۵:۱۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک نفر توضیح بده وقتی رئیس جمهور حق وتو دارد و می‌تواند فقط،به رای خودش جنگ شروع کنه ، آیا در آمریکا دیکتاتوری نیست ؟!!!! وقتی ترامپ بتواند رای صدها نفر در کنگره و سنا را به گوزی باطل کند ، اگر دیکتاتور نیست پس چیست ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
هنش فیلمه کل امریکا رو یهودی ها می چرخونن اینا هم بازیه بچگانس
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای گرفتن اختیار جنگ از ترامپ ، باز یعنی بعد این همه مراحل مگه ترامپ بایدحق وتو داشته باشه؟ 🤯😳 😒🙄🤣
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عزیز جان حق وتو کارآیی در مجلس سنا ندارد
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند