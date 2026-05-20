باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس سنای آمریکا به نفع ارجاع پیشنویس قانون «اختیارات جنگ» به رایگیری رای داد؛ قانونی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را از صدور دستور برای انجام حملات نظامی بیشتر علیه ایران بدون کسب مجوز از کنگره منع میکند.
به گزارش «رویترز»، مجلس سنا شامگاه سهشنبه با پیشبرد این قطعنامه موافقت کرد، اقدامی که انتقادی نادر از رئیسجمهور جمهوریخواه به شمار میرود، با این حال این اقدام هنوز چند گام تا اجرایی شدن فاصله دارد.
چهار عضو جمهوریخواه یعنی سوزان کالینز، لیزا مورکوفسکی، بیل کسیدی و رند پاول در این رایگیری که با نتیجه ۵۰ در برابر ۴۷ به پایان رسید، به دموکراتها پیوستند، در حالی که سناتور دموکرات، جان فترمن تنها کسی بود که علیه این طرح رای داد.
مجلس سنا آمریکا همچنان باید درباره قطعنامه اصلی رایگیری کند؛ گامی که در صورت مشارکت همه اعضای مجلس در رایگیری، ممکن است دشوارتر باشد، بهویژه پس از غیبت سه عضو جمهوریخواه که پیش از این با این قطعنامه مخالفت کرده بودند.
در صورت تصویب این پیشنویس، این قطعنامه باید به تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز برسد تا پیش از آنکه ترامپ آن را امضا کند، تبدیل به قانونی نافذ شود.
این نتیجه پیروزی برای قانونگذارانی بود که استدلال میکردند طبق قانون اساسی، این کنگره است و نه رئیسجمهور که اختیار اعزام نیروها به جنگ را دارد. با این حال، این رایگیری صرفا گامی سطحی بود، چرا که این قطعنامه پیش از ورود به مرحله اجرا با موانع بزرگی روبهرو است.
حتی اگر این قطعنامه در مجلس سنای ۱۰۰ عضوی تصویب شود، باید به تایید مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوریخواه نیز برسد و همچنین برای عبور از وتوی پیشبینیشده ترامپ، به اکثریت دو سوم در هر دو مجلس نیاز دارد.
منبع: المیادین