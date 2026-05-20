رئیس قوه قضاییه به مناسبت سالگرد شهادت شهید رئیسی و همراهانش نوشت: شهید رئیسی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و جانفدایی برای ایران را معنا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مطلبی که در شبکه اجتماعی ویراستی منتشر کرد، نوشت: در دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و همراهان او در پرواز اردیبهشت، یاد آن شهید والامقام و سایر شهدای خدمت را گرامی می‌داریم.

وی با بیان اینکه مردمی بودن، از مؤلفه‌های اصلی شخصیتی و مدیریتی شهید رئیسی بود، افزود: آن شهید در اعلام مواضع انقلابی و مکتبی نیز صراحتی تمام داشت و بدون لکنت زبان، آرمان‌های انقلاب اسلامی را در مجامع مختلف بیان و تقریر می‌کرد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: امام شهیدمان، خامنه‌ای عزیز، شهید رئیسی را با خصوصیاتی نظیر مردمی بودن، خستگی‌ناپذیر بودن و مزیّن بودن به پرهیزکاری و خردمندی، مورد تجلیل و تبجیل قرار دادند و همین بالاترین مدال افتخار برای آن شهید بزرگوار است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شهید رئیسی سالیان طولانی نیز در دستگاه قضا در مناصب مختلف از جمله ریاست این دستگاه، به نظام اسلامی و مردم خدمات گسترده‌ای کردند و اینجانب بواسطه‌ مرافقت و همکاری با ایشان، از نزدیک شاهد جهاد قضایی‌شان بودم.

محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین امیرعبداللهیان، گفت: جا دارد، از شهید امیرعبداللهیان، دیپلمات کاردان و انقلابی یاد کنیم. آن شهید نیز همچون شهید رئیسی، در بیان مواضع انقلابی، جهدی نیکو داشت و میان میدان و دیپلماسی پل زده بود.

رئیس عدلیه یادآور شد:‌همچنین یاد و خاطره شهیدان آل‌هاشم، امام جمعه شهید تبریز، مالک رحمتی، استاندار شهید آذربایجان شرقی، سید مهدی موسوی و کادر پرواز اردیبهشت و در رأس آنها خلبان شهید، سید طاهر مصطفوی را گرامی می‌داریم و علوّ درجات را برای آنان از درگاه الهی مسئلت داریم.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
۱۲:۱۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
متاسفانه عمر دولت رئیسی کم بود اما خیلی مفید بود روحش شاد
ناشناس
۱۱:۴۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
رییسی عزیز خستگی نمی شناخت
ناشناس
۱۰:۴۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر چی قاب می بینیم همه شهید هستند. قلب آدم پاره پاره می شه از دیدن تصاویر شهدامون
ناشناس
۱۰:۴۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
روحش شاد و راهش پررهرو باد.
ناشناس
۱۰:۳۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اخیییییی یاد رییسی. یاد رهبر شهید انقلاب بخیر خدا لعنتتتتتت کنه وطن فروشان را 😢 😔 😧 😢 😩 😧 😧
ناشناس
۱۰:۳۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی حیف شد...
ناشناس
۱۰:۳۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
وحش شاد ویادش گرامی برای شادی روح شهيد رئیسی صلوات
