در اختتامیه لیگ گلف کشور، رئیس فدراسیون، آقای عزیزی، از رشد رقابت‌ها و تلاش برای استانداردسازی زمین‌های گلف خبر داد و تأکید کرد حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی، تجربه ارزشمندی برای ورزشکاران کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مراسم اختتامیه لیگ گلف کشور با حضور رئیس فدراسیون گلف، آقای عزیزی، برگزار شد و رقابت‌های هیجان‌انگیز  در بخش آقایان و بانوان به پایان رسید.

در بخش آقایان، ۸ تیم حضور داشتند و در پایان، تیم ملی حفاری اهواز موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم نفت مسجد سلیمان در جایگاه دوم قرار گرفت. در بخش بانوان، با حضور ۷ تیم، تیم استقلال تهران به مقام قهرمانی رسید و تیم زاگرس دوم شد.

آقای عزیزی در این مراسم ضمن تشکر از تلاش همه تیم‌ها، به برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون اشاره کرد و گفت: «ما در تلاشیم گلف کشور را گسترش دهیم و با چند تیم مطرح کشور مذاکراتی انجام داده‌ایم تا به جمع علاقه‌مندان گلف اضافه شوند.»

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها در کشور افزود: «با وجود جمعیت ۹۰ میلیونی و منابع سرشار زیرزمینی، هنوز حتی یک زمین استاندارد گلف در کشور نداریم، در حالی که کشور‌هایی مانند پاکستان ۳۷ زمین و کشور‌های حوزه خلیج فارس مجموعه‌های استاندارد متعددی دارند. تلاش ما این است که زمین مجموعه ورزشی انقلاب با قدمت ۶۵ سال را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم و چمن و محیط ۴۰ هکتاری آن را احیا کنیم.»

وی همچنین تاریخچه گلف ایران را مرور کرد: «گلف در ایران بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد و اولین زمین گلف خاورمیانه در مسجد سلیمان و دومین در آبادان تأسیس شده است. با این وجود، تاکنون گلف ایران در بازی‌های آسیایی یا رقابت‌های مرتبط حضور نداشته است. سال گذشته برای اولین بار یک ورزشکار در بازی‌های آسیایی جوانان حضور یافت و در بازی‌های آسیایی ناگویا امسال، دو ملی‌پوش (یک خانم و یک آقا) نماینده کشورمان خواهند بود.»

عزیزی در پایان تأکید کرد: «حضور در این تورنمنت‌ها برای کسب تجربه و ارتقای سطح ورزشکاران اهمیت دارد و زمانی که در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنیم، می‌توانیم عملکرد واقعی خود را بسنجیم و رضایت نسبی از پیشرفت گلف کشور داشته باشیم.»

این مراسم اختتامیه لیگ گلف، علاوه بر تجلیل از قهرمانان، فرصتی برای بررسی زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون بود و نوید رشد آینده این رشته در کشور را می‌دهد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمید عزیزی ، گلف
خبرهای مرتبط
نامگذاری رویداد‌های گلف به نام شهدای وطن
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
ملی حفاری اهواز قهرمان هشتمین دوره سوپرلیگ گلف شد
پایان ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی