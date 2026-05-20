باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مراسم اختتامیه لیگ گلف کشور با حضور رئیس فدراسیون گلف، آقای عزیزی، برگزار شد و رقابت‌های هیجان‌انگیز در بخش آقایان و بانوان به پایان رسید.

در بخش آقایان، ۸ تیم حضور داشتند و در پایان، تیم ملی حفاری اهواز موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم نفت مسجد سلیمان در جایگاه دوم قرار گرفت. در بخش بانوان، با حضور ۷ تیم، تیم استقلال تهران به مقام قهرمانی رسید و تیم زاگرس دوم شد.

آقای عزیزی در این مراسم ضمن تشکر از تلاش همه تیم‌ها، به برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون اشاره کرد و گفت: «ما در تلاشیم گلف کشور را گسترش دهیم و با چند تیم مطرح کشور مذاکراتی انجام داده‌ایم تا به جمع علاقه‌مندان گلف اضافه شوند.»

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها در کشور افزود: «با وجود جمعیت ۹۰ میلیونی و منابع سرشار زیرزمینی، هنوز حتی یک زمین استاندارد گلف در کشور نداریم، در حالی که کشور‌هایی مانند پاکستان ۳۷ زمین و کشور‌های حوزه خلیج فارس مجموعه‌های استاندارد متعددی دارند. تلاش ما این است که زمین مجموعه ورزشی انقلاب با قدمت ۶۵ سال را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم و چمن و محیط ۴۰ هکتاری آن را احیا کنیم.»

وی همچنین تاریخچه گلف ایران را مرور کرد: «گلف در ایران بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد و اولین زمین گلف خاورمیانه در مسجد سلیمان و دومین در آبادان تأسیس شده است. با این وجود، تاکنون گلف ایران در بازی‌های آسیایی یا رقابت‌های مرتبط حضور نداشته است. سال گذشته برای اولین بار یک ورزشکار در بازی‌های آسیایی جوانان حضور یافت و در بازی‌های آسیایی ناگویا امسال، دو ملی‌پوش (یک خانم و یک آقا) نماینده کشورمان خواهند بود.»

عزیزی در پایان تأکید کرد: «حضور در این تورنمنت‌ها برای کسب تجربه و ارتقای سطح ورزشکاران اهمیت دارد و زمانی که در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنیم، می‌توانیم عملکرد واقعی خود را بسنجیم و رضایت نسبی از پیشرفت گلف کشور داشته باشیم.»

این مراسم اختتامیه لیگ گلف، علاوه بر تجلیل از قهرمانان، فرصتی برای بررسی زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون بود و نوید رشد آینده این رشته در کشور را می‌دهد.



