باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ایرج فرخنده‌پور کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگویی با بیان اینکه تنگه هرمز برگ برنده راهبردی ایران در معادلات جهانی است، گفت: ارزش و اعتبار تنگه‌ هرمز بر کسی پوشیده نیست.

وی اظهار کرد: غربی‌ها به‌ویژه دولت تروریست و جنایتکار آمریکا، زمانی که پای در این مهلکه نهادند، تازه دریافتند در چه دامی اسیر و در چه تله‌ای افتاده‌اند. این تله، روز به روز همچون باتلاقی، حاکمیت و قدرت ایالات متحده را به چالش می‌کشد و افرادی که در لایه‌های پنهان قدرت در آمریکا هستند، از این قضیه برآشفتند.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: اگر آنها بخواهند قدمی از سر شرارت بر ضد جمهوری اسلامی ایران بردارند، باید بدانند که قدرت ایران به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی که اکنون در صحنه گیتی خودنمایی می‌کند، بی‌گمان در حوزه اثرگذاری عمل خواهد کرد چراکه جمهوری اسلامی تمام مولفه‌های اثرگذار خود را در این جنگ به نمایش نگذاشته و ما شاهد جریانی دومینووار هستیم که آرام‌آرام و اندک‌اندک از سوی ایران به نمایش درمی‌آید.

فرخنده‌پور تاکید کرد: اگر از تمامی ابزارهای موجود بازدارنده استفاده کنیم، شیب فرسایش قدرت آمریکا شتاب بیشتری خواهد گرفت البته در این میان، تنها دولت تروریست آمریکا نیست که زیان می‌بیند، بلکه تمام کشورهای حامی این دولت جنایت‌کار صهیونیستی نیز در این گرداب و مهلکه گرفتار آمده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران امروز تصمیم‌گذار و تصمیم‌گیرنده اصلی این نبرد نابرابر است، تصریح کرد: ایران حق دارد از منافع کابل‌های اینترنتی که از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران عبور می‌کنند، بهره‌مند شود. این منافع، متعلق به همه مردم ایران است یعنی تک‌تک مردم سرزمین مقدس ایران باید از این کابل‌ها منتفع شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: غربی‌ها می‌دانند این کابل‌ها در جهان چقدر مؤثرند و چه تأثیری بر اقتصاد جهان دارند و تا چه اندازه می‌توانند قدرت جمهوری اسلامی ایران را در جهان ترسیم کنند بنابراین باید گفت این حقی است که ایران با قدرت می‌تواند آن را اعمال کند.

فرخنده‌پور اظهار کرد: امروز شاهد آن هستیم که یمن قهرمان با قدرت اعلام کرده می‌تواند تنگه باب‌المندب را ببندد؛ این ابزار بازدارنده می‌تواند در شریان‌های اقتصادی جهان غرب که منافع خود را تنها در جنگ می‌بینند، بسیار اثرگذار باشد. اگر این حرکت توسط دیگر کشورهای جهان نیز عملیاتی شود، ما معتقدیم که زوال امپراتوری پوشالی ایالات متحده آمریکا سرعتی فزاینده خواهد یافت.