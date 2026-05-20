فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار از کشف یک دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ محمود حسین‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرقانونی از دستگاه گنج‌یاب در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری دستگاه را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را کشف کردند.

سرهنگ حسین‌زاده در ادامه گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و یک دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال کشف شد. همچنین برابر بررسی‌های اولیه، متهم دارای سابقه سرقت و مالخری بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، حفاری غیرمجاز
