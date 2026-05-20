باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پاشنه ساز کارشناس هواشناسی خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، موج‌های بارشی کوچکی از امروز تا پنج‌شنبه، استان خوزستان را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

وی افزود: این موج‌های بارشی که با رگبار و رعد و برق همراه هستند، عمدتاً نواحی شمالی استان را در بر خواهند گرفت. از این رو، به شهروندان ساکن در این مناطق توصیه می‌شود آمادگی لازم را برای احتمال بارش داشته باشند. همچنین، نواحی جنوبی استان شاهد وزش باد خواهند بود که ممکن است منجر به گرد و خاک موقت شود.

کارشناس هواشناسی اعلام کرد که دمای هوا در سراسر استان بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت. این کاهش دما می‌تواند به تعدیل هوای گرم این روز‌ها کمک کرده و احساس بهتری را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

وی تاکید کرد: با توجه به این تغییرات جوی، به هموطنان گرامی توصیه می‌شود اخبار هواشناسی را به طور مستمر دنبال کرده و توصیه‌های لازم را جدی بگیرند.