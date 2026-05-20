رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامدار درب دامداری ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامدار درب دامداری ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یک دهم چربی ۶۵۰ تومان ابلاغ شد.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید و طولانی شدن پروسه بررسی و ابلاغ قیمت شیر خام و زیان هزار میلیارد تومانی صنعت، سازمان حمایت قیمت جدید شیر خام و چربی را ابلاغ کرد.

مقدسی ادامه داد: گرچه قیمت ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید هر کیلو شیرخام درب دامداری برای دامدار در نقطه سر به سر قرار دارد و در خصوص اثر گذاری آن بر قیمت لبنیات، انجمن لبنی باید پاسخ دهد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت خرید شیر خام بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید شیر خام به ۱۴ میلیون تن برسد که این رقم سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن لبنیات در داخل مصرف شد، گفت:براساس آمار ۲ میلیون تن شیر خام تولیدی پس از تبدیل به شیرخشک، کره و فرآورده های لبنی صادر می شود.

Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت دام و طیور و شیر و لبنیات. آخ اگردیدید.که دولت گفت در حال قیمت گذاری و تثبیت آن است باید ترسيد چراكه وقتی سخن از هر کالایی میشه. از دست دولت خارج می‌شود. پس‌ مردم عزیز از دولت محترم باید درخواست کنند بیخیال برنامه ریزی. چون مردم‌ خودشون بهتر مدیریت می کنند.
