رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامدار درب دامداری ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامدار درب دامداری ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یک دهم چربی ۶۵۰ تومان ابلاغ شد.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید و طولانی شدن پروسه بررسی و ابلاغ قیمت شیر خام و زیان هزار میلیارد تومانی صنعت، سازمان حمایت قیمت جدید شیر خام و چربی را ابلاغ کرد.

مقدسی ادامه داد: گرچه قیمت ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید هر کیلو شیرخام درب دامداری برای دامدار در نقطه سر به سر قرار دارد و در خصوص اثر گذاری آن بر قیمت لبنیات، انجمن لبنی باید پاسخ دهد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت خرید شیر خام بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید شیر خام به ۱۴ میلیون تن برسد که این رقم سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن لبنیات در داخل مصرف شد، گفت:براساس آمار ۲ میلیون تن شیر خام تولیدی پس از تبدیل به شیرخشک، کره و فرآورده های لبنی صادر می شود.