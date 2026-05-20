باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تقی رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن، از تخصیص زمین به بیش از نیمی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرهای مختلف خبر داد و اظهار داشت: «از حدود ۳۱۶ هزار و ۱۳۳ خانوادهای که در این طرح تایید نهایی شدهاند، ۱۶۰ هزار و ۴۸۰ خانوار موفق به دریافت زمین شدهاند که این میزان حدود ۵۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط را شامل می شود.
رضایی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در این حوزه، بیان کرد: «همه همکاران در تلاشند تا در راستای تاکیدات مراجع نظام، موضوع تامین مسکن برای طرح جوانی جمعیت ادامه داده شود و خوشبختانه هم در این زمینه موفق بوده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کافی بودن زمینهای آمادهسازی شده برای تخصیص به متقاضیان، تاکید کرد: «در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تامین و آمادهسازی زمین وجود ندارد. سازمان ملی زمین و مسکن هم از منابع خود نسبت به تامین زمین اقدام میکند و هم در حوزه آمادهسازی ورود پیدا کرده و پیگیریهای لازم را انجام میدهد.»