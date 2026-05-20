باشگاه خبرنگاران جوان - در ایام گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ و معصومه غفوری سرپرست اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد شهید، با خانواده معزز سردار شهید علی‌محمد نائینی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، موسوی با تجلیل از مقام شامخ شهید نائینی، ایشان را از چهره‌های اثرگذار و ماندگار عرصه جهاد تبیین و روایت‌گری صادقانه دانست و اظهار کرد: شهید نائینی از جمله مجاهدان سرافرازی بود که با اخلاص، تدبیر و تعهد، در میدان روایت حقیقت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی نقشی برجسته و فراموش‌نشدنی ایفا کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای این شهید والامقام در سپهر رسانه‌ای و فرهنگی کشور افزود: نام شهید نائینی با صداقت در بیان، استواری در مسیر حق و مجاهدت خستگی‌ناپذیر در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی گره خورده است؛ شخصیتی که هرجا حضور داشت، بر آن مجموعه روحی تازه، نظمی مؤثر و برکتی ماندگار می‌نشست.

موسوی همچنین با بیان اینکه بزرگان و هم‌رزمان شهید نائینی از او به نیکی و با احترام یاد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: او را می‌توان از پیشگامان روایت‌گری متعهد و پاسداران راستین حقیقت دانست؛ انسانی وارسته که عمر خود را در مسیر تبیین ارزش‌ها، خدمت صادقانه و صیانت از سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی سپری کرد.

در ادامه این دیدار، خانواده شهید نائینی نیز با قدردانی از حضور مسئولان بنیاد شهید، خاطراتی از این شهید معزز عنوان و بر استمرار راه شهدا و پاسداشت یاد و نام آنان تأکید کردند.

منبع: ایثار