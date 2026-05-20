باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه صهیونیستی والا فاش کرد که فرمانده تیپ ۴۰۱ زرهی و تعدادی از سربازان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در پی حمله پهپادی حزب‌الله در جنوب لبنان زخمی شده‌اند.

شایان ذکر است که در هفته‌های اخیر، جنوب لبنان به صحنه درگیری‌های شدید زمینی و هوایی میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله تبدیل شده است؛ نبردی که در آن پهپادهای انتحاری و شناسایی حزب‌الله به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی و تاکتیکی برای نیروهای اسرائیلی تبدیل شده‌اند.

جبهه جنوب لبنان برای ارتش رژیم تروریسنی اسرائیل بسیار پرهزینه بوده است. هدف قرار گرفتن فرماندهان میدانی و ارشد (مانند فرمانده تیپ ۴۰۱ زرهی و نیروهای تیپ گولانی) نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی و توانایی حزب‌الله در نفوذ به خطوط پشتی و اتاق‌های فرماندهی ارتش این رژیم تروریستی است.

ناتوانی پدافند هوایی چندمیلیارد دلاری رژیم تروریستی اسرائیل در ردیابی و انهدام ریزپرنده‌ها و پهپادهای انتحاری حزب‌الله، سربازان صهیونیستی را مجبور کرده است به روش‌های فیزیکی و بسیار ابتدایی روی بیاورند. ارتش رژیمی که ادعا می‌کند قوی‌ترین ارتش غرب آسیا است، در پایگاه‌های مرزی، مواضع استقرار موقت در لبنان و حتی بر روی برخی خودروهای زرهی خود در جنوب لبنان، اقدام به نصب تور ماهی‌گیری کرده‌اند.

رسانه‌های صیهونیستی و منطقه‌ای انتشار تصاویری از این تورها را نشانه‌ای از «استیصال تاکتیکی» ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در برابر پهپادهای حزب‌الله توصیف کرده‌اند؛ چرا که نشان می‌دهد رژیمی که مدعیست قوی‌ترین ارتش غرب آسیا است برای حفظ جان سربازانش در برابر پهپادهای ارزان‌قیمت، به ابزارهای ماهی‌گیری و ابتدایی متوسل شده است.

منبع: الجدید