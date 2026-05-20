رسانه‌های صهیونیستی از زخمی شدن فرمانده تیپ ۴۰۱ زرهی ارتش رژیم اسرائیل بدست نیرو‌های حزب‌الله در جنوب لبنان خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه صهیونیستی والا فاش کرد که فرمانده تیپ ۴۰۱ زرهی و تعدادی از سربازان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در پی حمله پهپادی حزب‌الله در جنوب لبنان زخمی شده‌اند.

شایان ذکر است که در هفته‌های اخیر، جنوب لبنان به صحنه درگیری‌های شدید زمینی و هوایی میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله تبدیل شده است؛ نبردی که در آن پهپادهای انتحاری و شناسایی حزب‌الله به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی و تاکتیکی برای نیروهای اسرائیلی تبدیل شده‌اند.

جبهه جنوب لبنان برای ارتش رژیم تروریسنی اسرائیل بسیار پرهزینه بوده است. هدف قرار گرفتن فرماندهان میدانی و ارشد (مانند فرمانده تیپ ۴۰۱ زرهی و نیروهای تیپ گولانی) نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی و توانایی حزب‌الله در نفوذ به خطوط پشتی و اتاق‌های فرماندهی ارتش این رژیم تروریستی است.

ناتوانی پدافند هوایی چندمیلیارد دلاری رژیم تروریستی اسرائیل در ردیابی و انهدام ریزپرنده‌ها و پهپادهای انتحاری حزب‌الله، سربازان صهیونیستی را مجبور کرده است به روش‌های فیزیکی و بسیار ابتدایی روی بیاورند. ارتش رژیمی که ادعا می‌کند قوی‌ترین ارتش غرب آسیا است، در پایگاه‌های مرزی، مواضع استقرار موقت در  لبنان و حتی بر روی برخی خودروهای زرهی خود در جنوب لبنان، اقدام به نصب تور ماهی‌گیری کرده‌اند.

رسانه‌های صیهونیستی و منطقه‌ای انتشار تصاویری از این تورها را نشانه‌ای از «استیصال تاکتیکی» ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در برابر پهپادهای حزب‌الله توصیف کرده‌اند؛ چرا که نشان می‌دهد رژیمی که مدعیست قوی‌ترین ارتش غرب آسیا است برای حفظ جان سربازانش در برابر پهپادهای ارزان‌قیمت، به ابزارهای ماهی‌گیری و ابتدایی متوسل شده است.

منبع: الجدید

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، حزب الله لبنان ، جنوب لبنان
خبرهای مرتبط
شمار شهداى لبنان به ۳۰۷۳ نفر رسید
رزمندگان حزب الله: ضربات مقاومت به ارتش رژیم صهیونیستی ادامه دارد
چراغ سبز واشنگتن به تل‌آویو برای حملات به لبنان زیر نام آتش‌بس فعال
تداوم عملیات‌های ضدصهیونی حزب‌الله در جنوب لبنان
حزب الله از انهدام سکوی گنبد آهنین خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند