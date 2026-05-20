باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دودابینژاد معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا، در بازدید از نیروگاه خورشیدی شمسآباد گفت: این نیروگاه در فاز ۶۳ مگاواتی در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد برای توسعه ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی کشور در حال احداث است و عملیات نصب حدود ۹۰ هزار پنل خورشیدی آن در کمتر از ۴۰ روز انجام شده است.
وی افزود: نیروگاه شمسآباد تا پیش از پیک تابستان امسال با ظرفیت کامل وارد مدار خواهد شد. به گفته دودابینژاد، این نیروگاه که در مجاورت شهرک صنعتی شمسآباد قرار دارد، در قالب برنامههای ساتبا به متقاضیان و صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار میشود تا از برق پاک تولیدی آن بهرهمند شوند.
منبع: ساتبا