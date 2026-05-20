باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- عسل پورحیدری، بازیکن تیم بسکتبال استقلال، در حاشیه مراسم تقدیر از تیم‌های برتر گلف کشور، نکات جالبی را درباره مسیر ورزشی خود و وضعیت فعلی لیگ بسکتبال بانوان مطرح کرد.



پورحیدری با یادآوری پیشینه ورزشی خود گفت: «من در ابتدا فعالیت‌ام را در رشته گلف آغاز کردم، اما بعداً تصمیم گرفتم رشته‌ام را به بسکتبال تغییر دهم و تمام تمرکزم را روی این ورزش بگذارم. با این حال، علاقه‌ام به گلف از بین نرفته و اکنون در فکر بازگشت به این رشته هستم. اگر شرایط مساعد باشد، احتمالاً در فصل آینده دوباره به تیم گلف بازخواهم گشت.»



وی درباره کیفیت لیگ امسال توضیح داد: «امسال تجربه جالبی بود؛ برای اولین بار پنج تیم با بازیکنان خارجی در لیگ حضور داشتند که این موضوع سطح رقابت‌ها را به طور قابل‌توجهی ارتقا داد. البته همان‌طور که می‌دانید، شرایط ناامن منطقه‌ای و جنگ‌های جاری تأثیرات خود را گذاشت و در پایان فصل، برخی از بازیکنان خارجی به دلیل مشکلات پیش‌آمده مجبور به ترک تیم شدند. با وجود این چالش‌ها، به طور کلی لیگ سال خوب و پویایی بود.»



در بخش دیگری از صحبت‌هایش، پورحیدری به موضوع مالی و قرارداد‌های بازیکنان اشاره کرد و گفت: «قرارداد من به عنوان بازیکن بسکتبال بانوان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. به نظر من این رقم برای ورزشکاران زن در حال حاضر عدد مناسبی است و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد افزایش بیشتر این مبالغ باشیم تا شرایط معیشتی و انگیزه ورزشکاران بهتر شود.»

بازیکن استقلال در پایان با ابراز امیدواری به آینده، تأکید کرد که انتظار دارد سال به سال، زیرساخت‌ها و شرایط حمایتی برای بازیکنان بسکتبال بانوان بهبود یابد.