باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شرکت توسعه نیروی پاک خراسان با حضور استاندار خراسان رضوی، قائممقام شرکت توانیر، قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در شهرستان سبزوار برگزار شد.
این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید یک مگاوات و با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش ناترازی انرژی و حمایت از تولید برق پاک، به بهرهبرداری رسید. این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان توسط شرکت توسعه نیروی پاک خراسان اجرا شده و نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای انرژی پاک، حفظ محیط زیست و تأمین بخشی از برق مورد نیاز منطقه خواهد داشت.
علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در حاشیه این مراسم با اشاره به روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان اظهار داشت: تاکنون حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه برق استان تزریق شده و این توسعه در پنج بخش شامل سرمایهگذاری، صنعتی، کشاورزی، خانگی و اداری در حال پیگیری است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۶ هزار نیروگاه تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی فعال است و این ظرفیت از نظر تعداد در کشور جایگاه قابل توجهی دارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت گسترش انرژیهای پاک تصریح کرد: توسعه این نیروگاهها علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی بهویژه گاز طبیعی، نقش مهمی در کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دارد.
منبع: وزارت نیرو