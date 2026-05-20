باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدرسه، محیطی است که دانش‌آموزان بخش عمده‌ای از روز خود را در آن سپری می‌کنند. از این رو، سلامت محیط آموزشی، مستقیماً با سلامت جسمی و روانی نسل آینده در ارتباط است. خبر بهره‌برداری از ۴۰۰ طرح بهداشتی در مدارس خوزستان، نشان از یک درک درست از نیاز‌های زیرساختی دارد. این اقدام نشان می‌دهد که مدیریت آموزش و پرورش استان از نگاهِ صرفاً «آموزش‌محور» به سمت نگاهِ «جامع‌محور» حرکت کرده است.

وقتی صحبت از ارتقای کیفیت آموزش می‌شود، نمی‌توان از سلامت دانش‌آموز چشم‌پوشی کرد؛ چرا که دانش‌آموزی که با مشکلات بهداشتی، محیط غیربهداشتی یا عدم دسترسی به امکانات ایمنی رو‌به‌رو است، نمی‌تواند ظرفیت ذهنی لازم برای یادگیری را داشته باشد.

تحولی در سلامت دانش‌آموزان خوزستان؛ بهره‌برداری از ۴۰۰ طرح بهداشتی در مدارس استان

در راستای ارتقای سطح سلامت عمومی و ایجاد محیطی امن برای دانش‌آموزان، استان خوزستان شاهد گام‌های مهمی در حوزه بهداشت مدارس است.

ناصرعلی‌فر، مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از یک موفقیت قابل توجه در حوزه زیرساخت‌های سلامت مدرسه‌ای خبر داد.

وی اظهار داشت: «در یک اقدام گسترده و هماهنگ، بیش از ۴۰۰ طرح بهداشتی و ایمنی در مدارس استان به بهره‌برداری رسیده است.»

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر اهمیت پیوند میان "سلامت" و "آموزش"، افزود: «این پروژه‌ها تنها جنبه‌ی فیزیکی ندارند، بلکه هدف اصلی ما از اجرای این ۴۰۰ طرح، ارتقای کیفیت فرآیند یادگیری است. محیطی که در آن سلامت و ایمنی دانش‌آموزان تضمین شده باشد، مستقیماً بر تمرکز، سلامت روان و در نهایت بر کیفیت آموزش تأثیر مثبت و مستقیم می‌گذارد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که این اقدامات بخشی از برنامه‌ی بلندمدت استان برای ایجاد مدارس استاندارد و متناسب با استاندارد‌های بهداشتی روز است که قرار است محیطی شاد و سالم را برای نسل آینده فراهم کند.

از اجرا تا تداوم

اما پرسش اساسی اینجاست: آیا اجرای ۴۰۰ طرح، پایان راه است یا آغاز یک مسیر دشوار؟

اولین چالش، «تداوم و نگهداری» است. اجرای یک پروژه بهداشتی، تنها با ساخت یا تجهیز انجام نمی‌شود؛ حفظ استاندارد‌های بهداشتی نیازمند نظارت مستمر، آموزش پرسنل مدرسه و فرهنگ‌سازی میان خود دانش‌آموزان است. طرحی که بدون نظارتِ روزانه اجرا شود، ظرف مدت کوتاهی دوباره به وضعیت پیشین بازمی‌گردد.

دومین چالش، «عدالت در توزیع منابع» است. باید اطمینان حاصل کرد که این ۴۰۰ طرح، به شکلی عادلانه میان مدارس مناطق مرکزی و مناطق محروم یا روستایی خوزستان توزیع شده باشد. مدارس در مناطق دورافتاده که با چالش‌های آب و فاضلاب یا شرایط سخت اقلیمی رو‌به‌رو هستند، بیش از هر جای دیگری به این پروژه‌های بهداشتی نیاز دارند.

مطالعات نشان می‌دهند که محیط‌های آموزشی سالم (از نظر تهویه، نور، آب آشامیدنی و نظافت) میزان غیبت دانش‌آموزان ناشی از بیماری را به شدت کاهش می‌دهند. در خوزستان، با توجه به گرمای شدید و چالش‌های مربوط به کیفیت هوا، پروژه‌هایی که بر روی سیستم‌های سرمایشی بهداشتی و تهویه تمرکز دارند، می‌توانند مستقیماً نرخ موفقیت تحصیلی را در استان تغییر دهند.

بهداشت مدارس نباید به عنوان یک «پروژه فیزیکی» مجزا دیده شود، بلکه باید به عنوان بخشی از «هویت مدرسه» پذیرفته شود. موفقیت در اجرای این ۴۰۰ طرح، یک شروع خوب است، اما آنچه خوزستان را به سوی آینده‌ای روشن می‌برد، تبدیل کردن این پروژه‌ها به یک «فرهنگِ بهداشت در مدرسه» است. ما نیازمند سیستمی هستیم که در آن سلامت، نه یک انتخاب، بلکه یک استاندارد اجباری و همیشگی در تمامی مدارس استان باشد.