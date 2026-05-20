باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در همایش روز ملی جمعیت اظهار کرد: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی از نخستین کسانی بودند که در اواخر دهه ۸۰ و پس از سیاستهای تنظیم جمعیت در دهههای ۶۰ و ۷۰، مسئله جمعیت را مطرح کردند و پیشقراول توجه به این موضوع در ایران بودند.
وی افزود: در آن زمان شاید این موضوع کمتر موردتوجه قرار میگرفت و اگر در همان ایام، مسئولان کشور جدیتر به مسئله جمعیت میپرداختند، امروز نیمی از فرصتها را از دست نداده بودیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت مسئله جمعیت از منظر «ایران مقتدر و توسعهگرا» گفت: توان جمعیتی باید متناسب با ظرفیت جغرافیایی کشور باشد و اگر ایران این سرمایه را از دست بدهد، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست خواهد داد.
صالحی با اشاره به گزارش ارائهشده در این همایش اظهار کرد: گزارش خانم وحید دستجردی کاملاً نگرانیها درباره آینده جمعیتی کشور را تأیید میکند و اگر به جمعیت موجود دلخوش باشیم، ممکن است تا سال ۱۴۸۰ به جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر برسیم.
وی ادامه داد: چنین وضعیتی پیامدهای گسترده اقتصادی، امنیتی، دفاعی و ژئوپلیتیکی خواهد داشت و بسیاری از معادلات را تغییر میدهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یکی از عوامل بازدارنده و اقتدار آفرین ایران در جنگهای اخیر، جمعیت کشور بوده است و ایرانِ ۳۰ میلیونی نه توان اقتصادی لازم و نه توان امنیتی و دفاعی کافی را خواهد داشت.
صالحی همچنین با اشاره به پیشبینی جمعیتی برخی کشورهای همسایه گفت: درحالیکه بر اساس برآوردها، پاکستان در سال ۱۴۸۰ جمعیتی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر خواهد داشت، ایران ممکن است با جمعیتی ۳۰ میلیونی مواجه شود؛ البته پاکستان کشور دوست و برادر ما است و این مقایسه صرفاً ناظر به شرایط جمعیتی است.
