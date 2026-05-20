وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش جمعیت در اقتدار ملی، گفت: توان جمعیتی متناسب با ظرفیت جغرافیایی، یکی از پایه‌های ایران مقتدر و توسعه‌گرا به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در همایش روز ملی جمعیت اظهار کرد: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی از نخستین کسانی بودند که در اواخر دهه ۸۰ و پس از سیاست‌های تنظیم جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، مسئله جمعیت را مطرح کردند و پیش‌قراول توجه به این موضوع در ایران بودند.
 
وی افزود: در آن زمان شاید این موضوع کمتر موردتوجه قرار می‌گرفت و اگر در همان ایام، مسئولان کشور جدی‌تر به مسئله جمعیت می‌پرداختند، امروز نیمی از فرصت‌ها را از دست نداده بودیم.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت مسئله جمعیت از منظر «ایران مقتدر و توسعه‌گرا» گفت: توان جمعیتی باید متناسب با ظرفیت جغرافیایی کشور باشد و اگر ایران این سرمایه را از دست بدهد، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست خواهد داد.
 
صالحی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در این همایش اظهار کرد: گزارش خانم وحید دستجردی کاملاً نگرانی‌ها درباره آینده جمعیتی کشور را تأیید می‌کند و اگر به جمعیت موجود دل‌خوش باشیم، ممکن است تا سال ۱۴۸۰ به جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر برسیم.
 
وی ادامه داد: چنین وضعیتی پیامد‌های گسترده اقتصادی، امنیتی، دفاعی و ژئوپلیتیکی خواهد داشت و بسیاری از معادلات را تغییر می‌دهد.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: یکی از عوامل بازدارنده و اقتدار آفرین ایران در جنگ‌های اخیر، جمعیت کشور بوده است و ایرانِ ۳۰ میلیونی نه توان اقتصادی لازم و نه توان امنیتی و دفاعی کافی را خواهد داشت.
 
صالحی همچنین با اشاره به پیش‌بینی جمعیتی برخی کشور‌های همسایه گفت: درحالی‌که بر اساس برآوردها، پاکستان در سال ۱۴۸۰ جمعیتی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر خواهد داشت، ایران ممکن است با جمعیتی ۳۰ میلیونی مواجه شود؛ البته پاکستان کشور دوست و برادر ما است و این مقایسه صرفاً ناظر به شرایط جمعیتی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: سید عباس صالحی ، روز ملی جمعیت
خبرهای مرتبط
پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت
پیام وزیر فرهنگ برای نوروز و عید فطر
وزیر ارشاد برای چاوشی نوشت؛ در ستایش صدایی که دشمن شکن شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاونت سیاسی صدا و سیما؛ استاندارد‌های یک اتاق خبر در عصر سرعت
چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند
رونمایی از نشان فرهنگی «سنبوک» با حضور فرزندان شهدا/ گنجینه ۲۵ هزار عنوان کتاب در انتظار کودکان
آخرین اخبار
رونمایی از نشان فرهنگی «سنبوک» با حضور فرزندان شهدا/ گنجینه ۲۵ هزار عنوان کتاب در انتظار کودکان
معاونت سیاسی صدا و سیما؛ استاندارد‌های یک اتاق خبر در عصر سرعت
چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند
رونمایی از ۲ اثر تازه ارکستر سمفونیک و گروه کُر صداوسیما
رشد سفارش کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فیلم‌های اقتباسی و ۱۸۰ هزار جلد کتاب در رویداد اردی‌بهشت پرمخاطب شدند