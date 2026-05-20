باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام بخشی، سخنگوی آب و فاضلاب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت ذخایر آبی پایتخت و برنامه‌های مدیریت مصرف اظهار کرد: سال گذشته به دلیل مواجهه با شرایطی که میزان ذخایر سد‌های چهارگانه تهران به حداقل رسید، به‌طوری که سد امیرکبیر و سد لتیان کمتر از ۱۰ میلیون مترمکعب را تجربه کردند که در تاریخچه بهره‌برداری این سد‌ها چنین افت شدیدی بی‌سابقه بود برای جلوگیری از قطع آب فراگیر و مواجهه شهر تهران با بی‌آبی مطلق، با اطلاع‌رسانی قبلی به شهروندان، فشار شبکه در ساعات شب به حداقل رسانده شد که همراهی مردم در این زمینه کمک بزرگی به ما کرد.

او افزود: در شرایط فعلی با بارندگی‌های دو ماه اخیر، وضعیت آبگیری سد‌ها رو به بهبود است، اما نباید غافل شویم که هنوز به میزان ذخایر سال گذشته نرسیده‌ایم. به‌طوری که تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ میلیون مترمکعب و نسبت به آمار بلندمدت که معیار تصمیم‌سازی‌های کلان است- حدود ۳۴۵ میلیون مترمکعب کسری مخازن در سد‌های پنج‌گانه تهران داریم. این وضعیت ناشی از پنج سال خشکسالی پیوسته است که منابع آبی پشت سد‌ها را به حداقل رساند، اما الحمدلله با روز صفر آبی مواجه نشدیم و تهران با بی‌آبی مطلق مواجه نشد.

بخشی با بیان اینکه تمام هدف و برنامه‌ریزی مجموعه استان تهران این است که امسال با همراهی مردم، برنامه مدیریت فشار نداشته باشیم، تصریح کرد: با این حال باید هشداری بدهیم؛ مصرف آب تهران در حال نزدیک شدن به مرز ۳ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز است؛ یعنی حدود ۳ میلیارد لیتر آب (معادل ۲ میلیارد بطری ۱.۵ لیتری) تصفیه و تأمین می‌شود. اگر این مرز ۳ میلیون به سرعت افزایش یابد، نگرانی‌هایی برای فصل پاییز و زمستان خواهیم داشت. از الان نگاه بلندمدت ما به نیمه دوم سال است تا مبادا به شرایط سال گذشته مبتلا شویم. خواهش ما از همه شهروندان این است که همچنان مدیریت مصرف و صرفه‌جویی درست را در دستور کار قرار دهند و مشترکان پرمصرفی که به تجهیزات کاهنده مجهز نشده‌اند، حتماً با ما تماس بگیرند.

سخنگوی آب و فاضلاب کشور در پایان با اعلام یک خبر خوش برای مشترکان خوش‌مصرف گفت: با موافقت مقام عالی وزارت نیرو و ابلاغ به شرکت‌های آب و فاضلاب، مشترکان خوش‌مصرفی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود در فصل گرم سال، ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، مشمول ۲۰ درصد پاداش خوش‌مصرفی شده و از تعرفه خوش‌حسابی بهره‌مند می‌شوند. همچنین، مشترکان خوش‌مصرفی که داوطلبانه نسبت به نصب تجهیزات کاهنده با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب تهران اقدام کنند و در نتیجه آن، مصارفشان ۳۰ درصد کاهش یابد، مشمول ۳۰ درصد تعرفه تخفیفی در قبوض ارسالی خود خواهند شد.