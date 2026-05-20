باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی" و دیگر شهدای خدمت نوشت: آنان دل در گرو مردم داشتند؛ ساده زیستند، بیادعا کوشیدند و در سختترین شرایط، امید را در جان جامعه زنده نگاه داشتند و همچون مردانی بودند که مسئولیت را امانتی الهی میدانستند و خدمت را والاترین شأنِ مدیریت.
وی افزود: "خادم الرضا" شهید آیت الله رئیسی با روحیهای خستگیناپذیر، میدان خدمت را بر هر مصلحت شخصی ترجیح میداد و منش مدیریتی او بر سه ستون استوار بود:"عدالت، کارآمدی و مردمیبودن".
سرلشکر عبداللهی بیان کرد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصتها و توجه به اقشار مختلف جامعه جستوجو میکرد؛ کارآمدی را در پیگیری مستمر امور و حضور میدانی معنا میبخشید؛ و مردمیبودن را نه در کلام، که در رفتار و سلوک روزانه خویش جلوهگر میساخت.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اظهار داشت: شهید رئیسی نشان داد که میتوان در بالاترین سطوح مسئولیت ایستاد و در عین حال، فروتن و پاسخگو باقی ماند.