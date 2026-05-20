فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بیان کرد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصت‌ها و توجه به اقشار مختلف جامعه جست‌و‌جو می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی" و دیگر شهدای خدمت نوشت: آنان دل در گرو مردم داشتند؛ ساده زیستند، بی‌ادعا کوشیدند و در سخت‌ترین شرایط، امید را در جان جامعه زنده نگاه داشتند و همچون مردانی بودند که مسئولیت را امانتی الهی می‌دانستند و خدمت را والاترین شأنِ مدیریت.

وی افزود: "خادم الرضا" شهید آیت الله رئیسی با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، میدان خدمت را بر هر مصلحت شخصی ترجیح می‌داد و منش مدیریتی او بر سه ستون استوار بود:"عدالت، کارآمدی و مردمی‌بودن".

سرلشکر عبداللهی بیان کرد: شهید رئیسی عدالت را در توزیع فرصت‌ها و توجه به اقشار مختلف جامعه جست‌و‌جو می‌کرد؛ کارآمدی را در پیگیری مستمر امور و حضور میدانی معنا می‌بخشید؛ و مردمی‌بودن را نه در کلام، که در رفتار و سلوک روزانه خویش جلوه‌گر می‌ساخت.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اظهار داشت: شهید رئیسی نشان داد که می‌توان در بالاترین سطوح مسئولیت ایستاد و در عین حال، فروتن و پاسخگو باقی ماند.

برچسب ها: شهید رئیسی ، قرارگاه خاتم الانبیاء
خبرهای مرتبط
شهید رئیسی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود
رئیسی که دغدغه افکار عمومی داشت
تدارک ویژه رادیو خاوران برای دومین سالگرد شهادت سیدالشهدای خدمت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
آخرین اخبار
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد
پزشکیان: دولت با تمام ظرفیت از تقویت نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند
بقائی: اروپا از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد