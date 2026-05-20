یکی از مقامات ارشد روسیه اعلام کرد که نماینده ویژه ترامپ برای حل درگیری اوکراین به زودی به مسکو سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی با کشورهای خارجی اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا «در اسرع وقت» به روسیه سفر خواهد کرد.
دمیتریف امروز چهارشنبه در پاسخ به سوال الکساندر یوناشف، خبرنگار شبکه «لایف» گفت: «(ویتکاف) در اسرع وقت از روسیه بازدید خواهد کرد.»
پیش از این در ماه جاری، وزارت امور خارجه روسیه سفرهای ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا به مسکو را «صریح و مفید» توصیف و تاکید کرده بود که این دیدارها به دستیابی به راهحل برای حل منازعه در اوکراین کمک میکند.
این تحرکات دیپلماتیک در چارچوب وعده انتخاباتی دونالد ترامپ، یعنی «پایان دادن به جنگ اوکراین ظرف ۲۴ ساعت»، صورت میگیرد. این درحالی است که بیش از یک سال از روی کار آمدن ترامپ میگذرد و او تاکنون پیشرفتی در این موضوع نداشته است.
از سویی دیگر مسکو ضمن استقبال از مواضع جدید آمریکا برای کاهش نقش مخرب واشنگتن، کماکان بر شروط اصلی خود یعنی به رسمیت شناختن الحاق مناطق چهارگانه، بیطرفی کامل کییف و نازیزدایی اوکراین پافشاری میکند. این سفرهای چراغخاموش، نشاندهنده جدیترین گامها برای چانهزنی بر سر یک توافق صلح احتمالی پس از سالها بنبست نظامی است.
منبع: آر تی