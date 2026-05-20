یکی از مقامات ارشد روسیه اعلام کرد که نماینده ویژه ترامپ برای حل درگیری اوکراین به زودی به مسکو سفر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریل دمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های خارجی اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا «در اسرع وقت» به روسیه سفر خواهد کرد.

دمیتریف امروز چهارشنبه در پاسخ به سوال الکساندر یوناشف، خبرنگار شبکه «لایف» گفت: «(ویتکاف) در اسرع وقت از روسیه بازدید خواهد کرد.»

پیش از این در ماه جاری، وزارت امور خارجه روسیه سفر‌های ویتکاف و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا به مسکو را «صریح و مفید» توصیف و تاکید کرده بود که این دیدار‌ها به دستیابی به راه‌حل برای حل منازعه در اوکراین کمک می‌کند.

این تحرکات دیپلماتیک در چارچوب وعده انتخاباتی دونالد ترامپ، یعنی «پایان دادن به جنگ اوکراین ظرف ۲۴ ساعت»، صورت می‌گیرد. این درحالی است که بیش از یک سال از روی کار آمدن ترامپ می‌گذرد و او تاکنون پیشرفتی در این موضوع نداشته است.

از سویی دیگر مسکو ضمن استقبال از مواضع جدید آمریکا برای کاهش نقش مخرب واشنگتن، کماکان بر شروط اصلی خود یعنی به رسمیت شناختن الحاق مناطق چهارگانه، بی‌طرفی کامل کی‌یف و نازی‌زدایی اوکراین پافشاری می‌کند. این سفر‌های چراغ‌خاموش، نشان‌دهنده جدی‌ترین گام‌ها برای چانه‌زنی بر سر یک توافق صلح احتمالی پس از سال‌ها بن‌بست نظامی است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و آمریکا
خبرهای مرتبط
لاوروف: به اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین دست خواهیم یافت
هشدار روسیه به لتونی: ناتو از شما محافظت نخواهد کرد
مقام آمریکایى: کنگره بسته تکمیلی دیگری برای حمایت از اوکراین تصویب نمى کند
٤ كشته در حملات پهپادى اوكراين به روسيه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند