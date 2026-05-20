باشگاه خبرنگاران جوان - در این دو سالی که از فقدان شهید سید ابراهیم رئیسی میگذرد، آنقدر اتفاقات متعدد و مهم و عظیمی در ایران رخ داده که کمتر فرصت پرداختن به دولت سهساله آیتالله رئیسی دست داده است و همه این اتفاقات و ترورها و جنگ و آشوب و... آنقدر ذهن را در زمان حال نگه داشته که دیگر بهمرور گذشته نمیرسد. گویی سالهای زیادی از فقدان شهید رئیسی میگذرد و خاطرهها در پررنگی وقایع کنونی کمرنگ شده است. ایام دومین سالگرد شهادت او را میتوان فرصتی دانست برای مرور بخشی از اقدامات او، همان چیزهایی که باعث میشود دوران سهساله ریاستجمهوری او، گرچه کوتاه، اما در دایره اقدامات مؤثر در سرنوشت این کشور ماندگار شود. رهبر شهیدمان در اولین دیدار خود با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت چهاردهم، اشاره قابل تأملی به این دوران کوتاه و تأثیر زیاد آن دارند و میفرمایند: «امیرکبیر سه سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی را بنیانگذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما سه سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبی ایشان انجام داد و بعضی کارها را پایهگذاری کرد که انشاءالله ثمرهاش را بعدها کشور خواهد دید.»
ایشان در سخنرانی دیگری هم با اشاره به ظرفیتهای کشور به نحوه استفاده دولتهای مختلف از این ظرفیتها اشاره میکنند و میفرمایند: «دولتها در استفاده از این ظرفیتها یکجور نبودند؛ بعضی از دولتها واقعاً از اینهمه ظرفیت استفاده نکردند؛ بعضی از دولتها استفاده کردند، بعضی هم خوب استفاده کردند. این دولت سیزدهم از دولتهایی بود که از این ظرفیتها خوب استفاده کرد. اگر این دولت ادامه پیدا میکرد، بنده احتمال زیاد میدهم که بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی حل میشد.» باید دید دولت شهید رئیسی چه عملکردی در فضای اقتصادی داشت که رهبر شهید، با سابقه و تخصصی که در امر حکمرانی و کشورداری داشتند، چنین نظری در مورد آن بیان فرمودند.
احیای کارخانهها
دولت سیزدهم بهطورجدی به دنبال احیای واحدهای تولیدی و کارخانههایی رفت که به دلایل مختلف در سالهای قبل از دایره تولید و ثمردهی خارج شده بودند. برنامهریزی ویژهای برای این کار در دولت انجام شد و با سپردن مسئولیت کار به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و از طریق کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مشکل واحد صنعتی موردنظر بررسی شده و کارگروهی برای رفع مشکل تشکیل شده و هر واحد صنعتی از دور خارج شده، با توجه به شرایط خود در مسیر رفع مشکل قرار گرفته است. آمارها در مورد صنایع کوچک میگوید که از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ (دو ماه قبل از سقوط بالگرد) بالغ بر ۴ هزار و ۶۲۷ واحد راکد احیا شده است. برخی کارخانههای بزرگ همچون هپکو هم که قبل از دولت سیزدهم تجمعات اعتراضی مداوم کارگران را داشت، در دولت سیزدهم شاهد رشد قابلتوجه تولیدات خود و درنتیجه بهبود وضعیت مالی کارگران و پرداخت معوقات آنها بود. شاید برای همین کارهای عقبمانده و خراب شده بود که دولت رئیسی تصمیم گرفت پروژه جدیدی را کلید نزند و همان امور مانده از قبل را سروسامان بدهد.
تلاش مضاعف و ثمربخش برای پیوستن به سازمانهای منطقهای
یکی از نکاتی که جمهوری اسلامی به آن متهم میشد، اتخاذ سیاستهایی بود که بهزعم برخی و ادعای آنها منجر به انزوای ایران شده بود. منظورشان از انزوا هم در واقع عدم رابطه با آمریکا بود، اما تلاشی برای برقراری رابطه با سایر کشورها و پیمانهای بینالمللی هم نمیشد. دولت سیزدهم، اما با اعتقاد به آنکه ایران در انزوا نیست، پیگیری پیوستن ایران به پیمانهای منطقهای را هم انجام داد.
عادیسازی روابط با عربستان، توسعه تعاملات با کشورهای همسایه، همچنین پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، بریکس و پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فعالتر کردن همکاریها با سازمان «اکو» از جمله اقدامات ماندگار دولت شهید رئیسی و وزارت خارجهای بود که شهید امیرعبداللهیان بر صدر آن نشسته بود.
رشد اقتصادی مثبت و تداوم آن
در سالهای دولت شهید رئیسی شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم، امری که در دولت قبل شبیه رؤیا شده بود. آمارها میگوید اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۹ رشد مثبت را تجربه کرده و در این سالها سال ۱۴۰۲ با رشد ۵.۳ درصدی بیشترین میزان رشد را داشته و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران رشد ۳.۷ درصدی را داشته است. بازگشت تورم تولیدکننده از ارتفاع بالا، بهبود امنیت سرمایهگذاری، تلاش برای تسهیل صدور مجوزها که بهشدت مثمرثمر بوده، رشد ۲۰ برابری مشاغل خانگی و افزایش تولید خودروی داخلی از جمله دیگر اقدامات مثبت دولت شهید رئیسی بود که توانست آثار ماندگاری در کشور ایجاد کند.
مدیریت کرونا
شهید سید ابراهیم رئیسی زمانی دولت را در سال ۱۴۰۰ در دست گرفت که بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران میگذشت و روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از مردم ایران بر اثر کرونا از دنیا میرفتند. او اولین اقدامی که انجام داد ورود مستقیم به تعامل با رئیسجمهور چین برای واردات واکسن چینی کرونا بود، امری که طی چند ماه توانست با تزریق ۱۴۹ میلیون دز واکسن کرونا، ایران را در بین کشورهای پیشرو در تزریق واکسن کرونا قرار دهد و خیلی زودتر از بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا مرگومیر کرونا در ایران از حالت بحران خارج شد. هزینه این اقدام بیش از یک و نیم میلیارد دلار برای دولت سیزدهم بود که طبعاً برای سلامتی مردم انجام شد. دولت دوازدهم موضوع واردات واکسن را به تصویب FATF گره زد و در واردات آن تعلل کرد؛ اما دولت سیزدهم بیاعتنا به FATF موضوع کرونا را با ۵ برابر کردن واردات واکسن حل کرد.
تعامل اقتصادی سودآور با جهان
افزایش ترانزیت خارجی در دولت شهید رئیسی محسوس بود. در دو سال آخر دولت دوازدهم حجم ترانزیت خارجی ایران بهشدت سقوط کرد و از ۱۲ تن به ۷ تن رسید؛ اما با آمدن دولت سیزدهم و تلاش بیوقفه آنان، ترانزیت خارجی ایران توانست حتی از زمان قبل از کرونا هم پیشی بگیرد و به ۱۲.۹ میلیون تن برسد. در پایان غیرمنتظره دولت سیزدهم با سقوط بالگرد، این رشد به ۲۲ میلیون تن رسیده بود. این در حالی است که مطالعات کارشناسی نشان میدهد ظرفیت ترانزیت ایران ۸۰ میلیون تن است. این مطالعات میگوید «فعالسازی استعدادهای ترانزیتی کشور، علاوه بر ایجاد درآمد سالیانه بیش از ۸ میلیارد دلاری، موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به ایران و در پی آن، بالا رفتن هزینههای تحریم برای دشمنان و درنتیجه کمک به شکست سیاستهای منزویسازی ایران میشود.»
دولت سیزدهم برنامههای نتیجهبخش دیگری را هم در تعامل اقتصادی با جهان پیاده کرد. افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکهای نفت با کمک روسها، صادرات ۳ میلیون تجهیز نفتی ایرانی به ونزوئلا، تسویه بدهی عراق به ایران بابت فروش گاز ایران، تسویه بدهی ایران به ترکمنستان و بستن قراردادهای جدید با این کشور و افزایش درآمد نفتی ایران در حدی که رکورد زمان برجام را هم شکست، از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم در این زمینه بود.
منبع: فرهیختگان