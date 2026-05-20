مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کاهش ۳۶ درصدی جوجه ریزی در فروردین و کمبود عرضه مرغ در بازار منجر به نوسانات قیمت شده است که با توزیع مرغ منجمد بازار کنترل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در فروردین امسال جوجه ریزی با کاهش ۳۶ درصدی مواجه بود که اکنون مرغ تولیدی مربوط به جوجه ریزی فروردین وارد بازار می شود که بدلیل کاهش جوجه ریزی با کمبود عرضه مرغ مواجه هستیم که با توزیع مرغ منجمد انتظار می رود که بازار کنترل شود.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با توجه به افزایش جوجه ریزی اردیبهشت، تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

اسداله نژاد از رشد ۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی اردیبهشت نسبت به فروردین خبر داد و افزود: براساس آمار در اردیبهشت ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته، درحالیکه فروردین میزان جوجه ریزی ۹۶ میلیون قطعه بوده است. همچنین پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی در خرداد بالای ۱۳۰ میلیون قطعه باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه در شرایط کنونی مرغ ارزانترین پروتئین سبد مصرفی خانوار است، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی و اثری آن در سرانه مصرف، هنوز برآورد و آمار دقیقی از سرانه مصرف نداریم، اما آنچه مشخص است جوجه ریزی ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه مکفی نیست و حداقل باید ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیرد تا نیاز کشور تامین شود.

به گفته وی، در حال حاضر مرغ ارزانترین ماده پروتئینی با ارزش غذایی بسیار بالاست و هنوز هم نسبت به سایر اقلام پروتئینی، مردم بیشترین دسترسی به مرغ دارند که امیدواریم مجموعه سیاست گذاری های دولت به نحوی باشد که تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و در نهایت استمرار و پایداری تولید موجب شود تنش های قیمتی به حداقل برسد.

اسداله نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ زنده ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر و کمتر از قیمت کارشناسی بوده است، تصریح کرد: براساس آمار قیمت مرغ در طول سال ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ کارشناسی است و بندرت اتفاق می افتد که کاهش تولید داشته باشیم و تنها در فروردین کاهش جوجه ریزی موجب شده تا قیمت مرغ بالاتر از نرخ کارشناسی باشد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
هموطن
۱۵:۳۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا بهتره کلمه جدید افسارگسیختگی قیمتها و گرانی را به جای کلمه جعلی نواسانات به کاربرید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو رو خدا ادای مدیر ها و مدبر ها رو در نیارین که کنترل میکنین قیمت رو
دیگه به سقف رسیده قیمتش و کسی نمیخره برای همین ثابت مونده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
علتش وجود مسئولان پرتلاش و فداکار که شب و روز برای رفاه مردم تلاش میکنن
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۱۳:۲۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
علت گرانی اخیر مرغ در بی عرضگی مسیولین وزارت جهاد و سود جویی افراد با نفوذ است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت داره یک به یک تولیدات رو نابود میکنه و واردات انجام میده... طرحی که اگر درست انجام میشد باعث افزایش تولید داخلی و صادرات میشد بخاطر ضعف و بیسوادی نتیجه معکوس داده،ما مرغداری داریم،دو دوره هست جوجه نریختیم چون هم جوجه گرونه هم دانه نیست و اگر باشه گران هست و تولید بصرفه نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
100 درصد خوراک دام وارداتی هست!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
علتش رانت و دزدی و فساد اقتصادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
متاسفانه وزارت جهادکشاورزی موقعی که کشور تحریم نبود به رسانه ها اعلام می کرد که ما در تمام فرآورده‌های پروتئینی خود کفا هستیم و صادرات اشتباهی را انجام می داد ولی هیچ وقت راستش را به مردم نمی گفت که نزدیک به 100 درصد خوراک دام کشور وارداتی هست و ارز ان از طریق فروش نفت و فرآورده‌های آن تامین می شود. همون روز اول راستگو باشید تا بعد به دردسر نیافتید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
علتش احتکاره همین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
می بود که میگفت هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم؟؟؟
این یه نمونه...!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت برای این گونه موارد گوشت مرغ مگر ذخیره نکرده که قیمت ها ثابت نگه دارد.
اگر این کار ساده را انجام نداده، پس چکار می کنه
دولت را برای چی می خواهیم، کار به این سادگی را اگر بلد نیست، گناه مردم چی هست که هم مالیات بدهند و هم گرانی را تحمل کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرغ ارزانترین سبد غذایی هست ؟
بابا ما نمیتونیم در ماه ۳ عدد مرغ بخریم ، مرغ کوچک شده دونه ای ۱۲۰۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما ماهانه به زور یک عدد مرغ می خریم. چون پول نداریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس شما کی این عرضه و تقاضا را تنظیم خواهید کرد؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر می خواستند تنظیم کنند که اینطوری نمی شد
نتیجه : هیچ وقت
