مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کاهش ۳۶ درصدی جوجه ریزی در فروردین و کمبود عرضه مرغ در بازار منجر به نوسانات قیمت شده است که با توزیع مرغ منجمد بازار کنترل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در فروردین امسال جوجه ریزی با کاهش ۳۶ درصدی مواجه بود که اکنون مرغ تولیدی مربوط به جوجه ریزی فروردین وارد بازار می شود که بدلیل کاهش جوجه ریزی با کمبود عرضه مرغ مواجه هستیم که با توزیع مرغ منجمد انتظار می رود که بازار کنترل شود.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با توجه به افزایش جوجه ریزی اردیبهشت، تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

اسداله نژاد از رشد ۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی اردیبهشت نسبت به فروردین خبر داد و افزود: براساس آمار در اردیبهشت ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته، درحالیکه فروردین میزان جوجه ریزی ۹۶ میلیون قطعه بوده است. همچنین پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی در خرداد بالای ۱۳۰ میلیون قطعه باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه در شرایط کنونی مرغ ارزانترین پروتئین سبد مصرفی خانوار است، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی و اثری آن در سرانه مصرف، هنوز برآورد و آمار دقیقی از سرانه مصرف نداریم، اما آنچه مشخص است جوجه ریزی ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه مکفی نیست و حداقل باید ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیرد تا نیاز کشور تامین شود.

به گفته وی، در حال حاضر مرغ ارزانترین ماده پروتئینی با ارزش غذایی بسیار بالاست و هنوز هم نسبت به سایر اقلام پروتئینی، مردم بیشترین دسترسی به مرغ دارند که امیدواریم مجموعه سیاست گذاری های دولت به نحوی باشد که تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و در نهایت استمرار و پایداری تولید موجب شود تنش های قیمتی به حداقل برسد.

اسداله نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ زنده ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر و کمتر از قیمت کارشناسی بوده است، تصریح کرد: براساس آمار قیمت مرغ در طول سال ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ کارشناسی است و بندرت اتفاق می افتد که کاهش تولید داشته باشیم و تنها در فروردین کاهش جوجه ریزی موجب شده تا قیمت مرغ بالاتر از نرخ کارشناسی باشد.