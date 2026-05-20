موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو با انتخاب پیمان اکبری به عنوان سرمربی جدید تیم والیبال خود، مسیر فصل جدید لیگ برتر را با اتکا به تجربه درخشان این مربی در کسب دو قهرمانی آسیا و لیگ برتر آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به عنوان پرافتخارترین باشگاه والیبال ایران، برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر، پیمان اکبری را به عنوان سرمربی تیم والیبال خود انتخاب کرد؛ مربی‌ای باتجربه که بخش مهمی از افتخارات سال‌های گذشته این باشگاه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی با نام او پیوند خورده است.

پیکان که طی سالیان گذشته با کسب عناوین متعدد قهرمانی در ایران و آسیا، جایگاه خود را به عنوان یکی از معتبرترین و موفق‌ترین برند‌های والیبال قاره تثبیت کرده، در ادامه برنامه‌های فنی خود هدایت تیم را به یکی از شناخته‌شده‌ترین مربیان والیبال کشور سپرد.

پیمان اکبری، کاپیتان و ملی‌پوش اسبق والیبال ایران، از چهره‌های باسابقه و صاحب‌رزومه والیبال کشور به شمار می‌رود؛ مربی‌ای که علاوه بر سال‌ها حضور در سطح نخست والیبال باشگاهی، سابقه فعالیت در کادر فنی تیم ملی ایران و حضور در رویداد‌های معتبر بین‌المللی را نیز در کارنامه دارد.

کارنامه اکبری در باشگاه پیکان، بازتابی از بخشی مهم از تاریخ پرافتخار این مجموعه است؛ او در دوران حضور خود روی نیمکت پیکان موفق به کسب دو عنوان قهرمانی لیگ برتر والیبال ایران، چندین عنوان نایب‌قهرمانی لیگ برتر، دو قهرمانی باشگاه‌های آسیا و همچنین ثبت عناوین ارزشمند سومی و چهارمی مسابقات باشگاه‌های جهان شده است؛ افتخاراتی که نقش پیکان را به عنوان یکی از موفق‌ترین باشگاه‌های والیبال در سطح ایران، آسیا و جهان به‌خوبی نمایان می‌کند.

انتخاب پیمان اکبری، در راستای نگاه حرفه‌ای باشگاه پیکان به تداوم فرهنگ قهرمانی، بهره‌گیری از تجربه فنی و استفاده از ظرفیت چهره‌هایی صورت گرفته که شناخت کاملی از هویت، اهداف و ساختار این باشگاه دارند.

اکنون پرافتخارترین باشگاه والیبال ایران، با اتکا به پیشینه درخشان خود و تجربه یکی از موفق‌ترین مربیان والیبال کشور، مسیر فصل جدید را با هدف تشکیل تیمی مدعی و شایسته نام بزرگ پیکان آغاز می‌کند.

