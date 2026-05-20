باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهیمه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس در سال جاری ۴۳۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود که از این میزان ۳۵۰ همت برای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری است.

حسب ردیف (۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مستند به بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰)، "حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله قوانین مربوط به ۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری معادل سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. "

همچنین، حسب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور یادآور می‌شود: "اولویت با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. "

لازم به ذکر است، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای تمام افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، قابل پرداخت است.

با عنایت به ماده (۴۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (مصوبه شماره ۲۰۳۳۳۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت ۶۴۰۰۰ هـ مورخ ۲۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ هیئت محترم وزیران) که در آن مقرر شده است: "در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانک¬های عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید به صورت قرض الحسنه اقدام نمایند. " و به منظور حمایت از خرید کالای ایرانی و کمک به متقاضیان برای دریافت اعتبار خرید کالای ایرانی در کمترین زمان ممکن، آن بانک می‌تواند سهمیه تسهیلات یادشده را در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرض الحسنه، در صورت تمایل و درخواست متقاضی در سامانه تسهیلات مزبور، پرداخت کند.

شایان ذکر است دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرض‌الحسنه، متعاقباً به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی