شهید محمد غلامی نخبگی، ایمان و مهربانی را توأمان داشت     

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - خانواده شهید محمد غلامی از ویژگیهای اخلاقی، علمی و رفتاری این شهید والامقام گفتند و او را جوانی مؤمن، متعهد، شوخطبع و دلسوز توصیف کردند که نبوغ خود را در خدمت به مردم و میهن به کار گرفته بود.
خواهر شهید محمد غلامی با اشاره به لحظههای آخر ارتباط با برادرش اظهار کرد: در تجمعات قبل از افطار بودیم و از همه اعضای خانواده خبر گرفته بودم که حالشان خوب است. ناگهان برادرم تماس گرفت؛ ابتدا نمیخواستم پاسخ دهم چون فضا شلوغ بود، اما یک دلشوره ناگهانی باعث شد جواب بدهم و همانجا خبر شهادتش را شنیدم.
وی افزود: برادرم نوجوانی خیر و نیکوکار بود؛ فطریه جمع میکرد و برای نیازمندان بستههای ارزاق تهیه میکرد. از آنجا که در خانوادهای نظامی بزرگ شد، به خدمت در عرصههای نظامی نیز علاقهمند شد. چند طرح برای مقابله با سامانههای ریزپرندهها داشت که در جنگ ۱۲ روزه مورد استفاده قرار گرفت.
خواهر شهید ادامه داد: او فردی نخبه، مسئولیتپذیر و متعهد بود. در کنار جدیت کاری، اهل معاشرت، شوخطبع و دلسوز دیگران بود. قلبی پاک و بیکینه داشت و در برنامهریزی سفرهای خانوادگی همیشه پیشقدم میشد.
در ادامه، خواهرزاده شهید به نمایندگی از خانواده همسر وی نیز در سخنانی گفت: «فاصله سنی من با زنداییام زیاد نبود، اما ایشان بسیار مهربان، خوشرو و مهماننواز بودند. هیچگاه ندیدیم چهرهای گرفته داشته باشند. تنها حسرت من این است که در منزلشان فرصت خواندن نماز شب را پیدا نکردم.
او در توصیف شهید غلامی افزود: داییام نمونه واقعی یک برادر بزرگتر بود. همیشه با شوخی و خنده فضای خانواده را پر از نشاط میکرد و هر جا میرفت، دوست داشت یکی از اعضای خانواده همراهش باشد. ادب و احترامش زبانزد همه بود؛ هیچگاه “بله” خشک و رسمی نمیگفت، همیشه پاسخ میداد “جان.
برادر بزرگ شهید محمد غلامی، با تشریح ابعاد شخصیتی این شهید والامقام، او را فردی خانوادهدوست، سادهزیست، نخبه و شجاع توصیف کرد که در راه دفاع از میهن، به همراه همسر و فرزندش به شهادت رسید.
وی با اشاره به روحیه خانوادهدوستی شهید غلامی گفت: برادرم بسیار وابسته به خانواده، بهویژه پدر و مادر بود و بیش از همه خواهر و برادرها پیگیر برگزاری دورهمیهای خانوادگی میشد. حتی در هفته چند روز، هرچند برای مدت کوتاه، به پدر و مادر سر میزد.
برادر شهید افزود: او تمامی کارهای خیر و فعالیتهایش را در گمنامی انجام میداد و بهشدت سادهزیست بود. اهمیت به صلهرحم در میان بستگان زبانزد بود و بیشترین مراوده را با اعضای خانواده داشت. از برادر شهیدم آموختم که دل بیکینه داشتن یک اصل مهم در زندگی است.
وی با بیان اینکه ۱۶ سال با شهید اختلاف سنی داشته است، ادامه داد: زمانی که من وارد بازار کار شدم، او تنها سه سال داشت. با وجود این فاصله سنی، همواره ارتباط عمیق و صمیمانهای میان ما برقرار بود.
برادر شهید با بیان جزئیات شهادت وی گفت: شهید غلامی متولد سال ۱۳۷۹ و فرزند آخر خانواده بود. وی بهعنوان نظامی ارتشی و فرمانده گروهان در پادگان اسلامآباد خدمت میکرد. دو روز پیش از شهادت، محل استقرار گروهان مورد اصابت قرار گرفت و دو روز بعد نیز زمانی که داخل خودرو بود، بر اثر اصابت راکت دشمن، به همراه همسر و فرزندش به فیض شهادت نائل آمد.
وی افزود: برادرم در ۱۵ اسفند به شهادت رسید و مراسم هفتم او برگزار شد. زمان اعلام خبر، در جلسهای حضور داشتم و به تلفن همراهم دسترسی نداشتم. پس از چند تماس بیپاسخ از سوی برادرم، در نهایت با مشاهده پیام، خبر شهادتش را دریافت کردم.
برادر شهید غلامی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم شرمنده راه شهدا نباشیم و بتوانیم مسیر و آرمانهای آنان را ادامه دهیم.