باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، امروز چهارشنبه تاکید کرد که مسکو و پکن به یک توافق «مهم» در بخش انرژی دست یافته‌اند.

اوشاکوف طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن گفت: «ما درباره مسائل متعدد و متنوعی به طور مفصل گفت‌و‌گو کردیم؛ از جمله یک پروژه آینده‌دار در بخش انرژی و دیگر موضوعات جالب توجه در حوزه‌های دیگر.»

او اشاره کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، درباره یک «موضوع مهم» در بخش انرژی به توافق رسیده‌اند. به گفته او، گفت‌و‌گو‌ها میان پوتین و شی جین‌پینگ، مثبت بوده است.

رئیس‌جمهور روسیه شامگاه روز گذشته (سه‌شنبه) برای یک سفر رسمی دو روزه وارد چین شد. این پانزدهمین سفر پوتین به پکن بود؛ رئیس‌جمهور روسیه علاوه بر پایتخت چین، از شهر‌های شانگهای، شی‌آن، ژنگژو، هانگژو، شیامن، تیانجین، چینگدائو و هاربین نیز دیدن کرده است.

منبع: اسپوتنیک