وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حفظ یکپارچگی جامعه از وظایف دانشگاه می باشد، گفت: وضعیت جامعه در پساجنگ مورد توجه دانشگاهیان و فرهیختگان قرار گیرد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی  _ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  امروز در دیدار و نشست با دانشگاهیان استان گیلان در تالار حکمت این دانشگاه به اقتدار ملی و اجتماعات شبانه اشاره کرد و گفت: حضور و ایستادگی  مردم در میدان از جلوه های زیبا و قدرت  ملت ایران است. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه خط قرمز ملت ایران  منافع ملی است،  گفت:  نظام و مسئولان باید به حضور مردم  توجه کنند، اگر کم لطفی تا کنون  شده توجه و حل شود،   مردم از ما پیشرو تر هستند، مردم در این شب ها  برای ایران همه آمده اند  و اینگونه با شکوه ایستادند و همه ما قدر دان این حضور باشکوه هستیم.

وی به جایگاه مردم گیلان و تمدن غنی این استان اشاره کرد و گفت:  این استان از لحاظ علمی و ظرفیت های تولیدی در جایگاه بالایی قرار دارد.

وی به وضعیت جامعه در پسا جنگ اشاره کرد و افزود:  نسبت به سرنوشت مردم و جامعه بی تفاوت نباشیم، ما مدیون مردم و سرمایه های مردم هستیم. 

سیمایی تصریح کرد: دانشگاه از مردم برخواسته و باید برای مردم باشد و معضلات و مشکلات جامعه را نادیده نگیرد. 

وی ادامه داد: شخصیت های  علمی و فرهنگیان و احساس مسئولیت کنند،  استاد بودن فقط متخصص تربیت دادن نیست بلکه  دانشگاه باید شخصیت و اخلاق و مشکلات دانشجو توجه داشته و انسان تربیت کند و تحویل  جامعه دهد فرهنگیان باید  ایرانی تربیت کنند برای جهانی شدن.

سیمایی به مسئولیت های اجتماعی دانشگاه اشاره و تصریح کرد: در پسا جنگ در جامعه با یک مشکلات اجتماعی  روبه خواهیم بود، دانشگاه در این برهه ای زمانی بیش از پیش  باید بیدار باشد و میانجی باشد و دانشگاه باید شکاف های اجتماعی را پر کند  و نیز با   نزدیک کردن فکرها، درک  همدیگر  و دوست داشتن را  در جامعه ترویج دهد.‌

وی با تاکید  بر اینکه دانشگاه به مانند حل مسائل در کتاب ها در حل مشکلات جامعه نیز باید کوشا باشید، گفت: دانشگاه باید علم را عمومی کند و اختلاف نظرها نباید موجب چالش و مشکل  شود.

 وی با تاکید بر اینکه حفظ یکپارچگی ذهنی از مسئولیت های اجتماعی یک دانشگاهی است، افزود: دانشگاهها را واحد استانی نمی بینیم، دانشگاه هر استانی  برای ایران  بوده و دانشگاه یک واحد ملی است.

سیمایی با بیان اینکه دانشگاه گیلان ظرفیت های بالایی دارد،  تصریح کرد: دانشگاه گیلان  در توسعه این دانشگاه و حل معضلات استان کوشا باشد.

وی تصریح کرد: از لحاظ  امنیت غذایی استان گیلان استان قدرتمندی است و با فناوری هم می توان این حوزه را گسترش داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رتبه بالای دانشگاه گیلان اشاره و  اظهار داشت:  دانشگاه گیلان از لحاظ اصلاح اکوسیستم فناوری  پایلوت ملی کشور می باشد.

سیمایی اظهار داشت:  راه اندازی دانشکده دریایی در استان گیلان پیگیری می شود.

در این دیدار هر یک از اساتید و دانشگاهیان مشکلات و انتقاد و پیشنهادات در حوزه ارتقاء علمی استان را عتوان و خواستار توسعه زیر ساخت های این حوزه در بخش های مختلف شدند.‌

برچسب ها: دانشگاه ، علم
