وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حفظ یکپارچگی جامعه از وظایف دانشگاه می باشد، گفت: وضعیت جامعه در پساجنگ مورد توجه دانشگاهیان و فرهیختگان قرار گیرد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در دیدار و نشست با دانشگاهیان استان گیلان در تالار حکمت این دانشگاه به اقتدار ملی و اجتماعات شبانه اشاره کرد و گفت: حضور و ایستادگی مردم در میدان از جلوه های زیبا و قدرت ملت ایران است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه خط قرمز ملت ایران منافع ملی است، گفت: نظام و مسئولان باید به حضور مردم توجه کنند، اگر کم لطفی تا کنون شده توجه و حل شود، مردم از ما پیشرو تر هستند، مردم در این شب ها برای ایران همه آمده اند و اینگونه با شکوه ایستادند و همه ما قدر دان این حضور باشکوه هستیم.

وی به جایگاه مردم گیلان و تمدن غنی این استان اشاره کرد و گفت: این استان از لحاظ علمی و ظرفیت های تولیدی در جایگاه بالایی قرار دارد.

وی به وضعیت جامعه در پسا جنگ اشاره کرد و افزود: نسبت به سرنوشت مردم و جامعه بی تفاوت نباشیم، ما مدیون مردم و سرمایه های مردم هستیم.

سیمایی تصریح کرد: دانشگاه از مردم برخواسته و باید برای مردم باشد و معضلات و مشکلات جامعه را نادیده نگیرد.

وی ادامه داد: شخصیت های علمی و فرهنگیان و احساس مسئولیت کنند، استاد بودن فقط متخصص تربیت دادن نیست بلکه دانشگاه باید شخصیت و اخلاق و مشکلات دانشجو توجه داشته و انسان تربیت کند و تحویل جامعه دهد فرهنگیان باید ایرانی تربیت کنند برای جهانی شدن.

سیمایی به مسئولیت های اجتماعی دانشگاه اشاره و تصریح کرد: در پسا جنگ در جامعه با یک مشکلات اجتماعی روبه خواهیم بود، دانشگاه در این برهه ای زمانی بیش از پیش باید بیدار باشد و میانجی باشد و دانشگاه باید شکاف های اجتماعی را پر کند و نیز با نزدیک کردن فکرها، درک همدیگر و دوست داشتن را در جامعه ترویج دهد.‌

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه به مانند حل مسائل در کتاب ها در حل مشکلات جامعه نیز باید کوشا باشید، گفت: دانشگاه باید علم را عمومی کند و اختلاف نظرها نباید موجب چالش و مشکل شود.

وی با تاکید بر اینکه حفظ یکپارچگی ذهنی از مسئولیت های اجتماعی یک دانشگاهی است، افزود: دانشگاهها را واحد استانی نمی بینیم، دانشگاه هر استانی برای ایران بوده و دانشگاه یک واحد ملی است.

سیمایی با بیان اینکه دانشگاه گیلان ظرفیت های بالایی دارد، تصریح کرد: دانشگاه گیلان در توسعه این دانشگاه و حل معضلات استان کوشا باشد.

وی تصریح کرد: از لحاظ امنیت غذایی استان گیلان استان قدرتمندی است و با فناوری هم می توان این حوزه را گسترش داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رتبه بالای دانشگاه گیلان اشاره و اظهار داشت: دانشگاه گیلان از لحاظ اصلاح اکوسیستم فناوری پایلوت ملی کشور می باشد.

سیمایی اظهار داشت: راه اندازی دانشکده دریایی در استان گیلان پیگیری می شود.

در این دیدار هر یک از اساتید و دانشگاهیان مشکلات و انتقاد و پیشنهادات در حوزه ارتقاء علمی استان را عتوان و خواستار توسعه زیر ساخت های این حوزه در بخش های مختلف شدند.‌