باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا از صبح روز سهشنبه در شهر اولانباتور، پایتخت مغولستان، با حضور پرشور ۲۲۶ پومسهرو از ۲۱ کشور جهان به صورت رسمی آغاز شد. این رقابتها که با هدف تعیین سهمیهداران بازیهای آسیایی ناگویا برگزار میشود، میزبان بهترینهای این رشته در قاره آسیا است.
در بخش جذاب مسابقات میکس تیمی که امروز (چهارشنبه) در دور نخست برگزار شد، تیم ملی ایران متشکل از دو ورزشکار سلحشوری و زندی با نتیجهای بسیار نزدیک و در حد یک امتیاز کسری، مغلوب تیم فیلیپین شد.
این دو ورزشکار پس از یک دور استراحت در زمین، در نبردی فشرده با امتیاز ۸/۶۲ در مقابل ۸/۷۰ تیم حریف، نتوانستند پیروز میدان باشند و متأسفانه از دور رقابتها حذف شدند. این شکلی با اختلاف تنها ۰.۰۸ امتیازی، تلخترین پایان برای تیم میکس ایران در این مرحله از مسابقات بود.
با توجه به اینکه این رقابتها به عنوان یکی از مراحل مهم کسب سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا محسوب میشود، حذف تیم میکس ایران میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر استراتژیهای فنی فدراسیون برای حضور در بازیهای آینده داشته باشد. با این حال، رقابتها همچنان با جدیت در سایر بخشها و برای سایر تیمهای حاضر ادامه خواهد داشت.