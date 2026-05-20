باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۶۸ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۹۲ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون تومان
سکه گرمی  ۲۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۹ میلیون و ۶۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۵ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان

 

ناشناس
۱۶:۳۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت ها کاذب است و باید هر گرم طلای آلن حدود ۲۵ ملیون باشد اینها دستوری است
ناشناس
۱۲:۲۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیچاره شدیم.
