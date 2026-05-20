سخنگوی انجمن صنایع لبنی از رشد ۲۰ درصدی قیمت محصولات لبنی از ابتدای خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات از ابتدای خرداد عملیاتی می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت شیرخام و اثر آن بر قیمت تمام شده تولید، قیمت محصولات لبنی ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته وی، قیمت خرید هر کیلو شیرخام درب دامداری از ۴۶هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که این امر رشد ۲۹ درصدی قیمت شیر را نشان می دهد، درحالیکه  ۷۰ درصد قیمت تمام شده را شیر خام تشکیل می دهد بنابر این قیمت محصولات معادل ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

فربد افزود: از ابتدای خرداد کارخانه های لبنی موظف به خرید شیر خام با نرخ جدید هستند که براین اساس تغییر قیمت محصولات لبنی به طور همزمان می تواند اجرا شود، البته موجودی انبار کارخانه ها با نرخ های قبل عرضه خواهد شد، اما تولیدات از اول خرداد برمبنای قیمت جدید خواهد بود.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات در ابتدای سال ناشی از رشد ۴۵ تا ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های حمل و نقل و ملزومات بسته بندی، انرژی و ارز بوده است، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مواد بسته بندی و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، تغییرات قیمت لبنیات در ابتدای سال جاری در حد تغییر قیمت تمام شده محصول بود. گفتنی است در سنوات قبل هم افزایش قیمت شیرخام بلافاصله در ابتدای سال رخ نمی داد، بنابراین افزایش قیمت فرآورده های لبنی متأثر از افزایش ۲۹ درصدی اخیر قیمت شیر خام که مهم ترین نقش را در قیمت تمام شده محصولات دارد (نقش ۷۰ درصدی) رخ می دهد.

وی با اشاره به وضعیت تولید لبنیات بعداز سیاست آزادسازی نرخ ارز بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی برآورد می شود که حداقل ۱۵ درصد کاهش مصرف رخ داده است و با توجه به شرایط فعلی و افزایش قیمت لبنیات امیدواریم که کاهش سرانه مصرف مجددا رخ ندهد.

فربد درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات لبنی افزود: با توجه به حوادثی که متاثر از جنگ رخ داده، باید منتظر ماند و دید که صادرات به چه شکلی توسعه پیدا می کند و از الان‌ نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به این موضوع داشت.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: اگر با افزایش قیمت لبنیات، کاهش مصرف همانند چند ماه گذشته رخ دهد، اصلا پدیده خوبی نیست.وی با اشاره به تاثیر کالابرگ در سرانه مصرف لبنیات تصریح کرد: اگر کالابرگ‌ اختصاصی به صنعت لبنیات داده شود، می تواند موثر باشد، در غیراین صورت اگر به نحوه فعلی پرداخت شود، لبنیات گزینه چندم خانوار است، از این رو تقاضا کردیم که برای لبنیات کالابرگ اختصاصی داده شود تا سرانه مصرف بیش از این کاهش نیابد.

 فربد گفت: بر اساس مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی مقرر شد با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به افزایش قیمت صورت گیرد.

برچسب ها: قیمت لبنیات ، بازار لبنیات
خبرهای مرتبط
دومینوی بازار لبنیات و شیرخام به کجا رسید؟
صادرات محصولات لبنی در حال انجام است
صادرات شیرخشک باید متوقف شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
جقدر کم 20 درصد ؟؟
کمه بیشتر گرون کنین!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالب است مابازنشستگان سالی یکبارقطره چکانی باافزایش حقوقهاروبرومی شویم الان به برکت دولت ومچلس فشل ناکاراماد هفتگی رسماباافزایش روغن مرغ لبنیات واخرین صحبت نان روبرومی شویم ورسانه هاشدن بلندگو تبلیغات افزایش قیمت هابدون هیچ انتقادی ازاین اوضاع بلاخره تکلیف مابازنشستگان بعداز۲ماه ازسال هنوزافزایش حقوقهارادشت نگردیم بااین تورم چکارباید بکنیم
۰
۸
پاسخ دادن
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
آخرین اخبار
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
واریز بیش از ۴۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به مالکان خودروهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بهره مندی۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده از وام ودیعه جنگ رمضان
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود