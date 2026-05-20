سخنگوی انجمن صنایع لبنی از رشد ۲۰ درصدی قیمت محصولات لبنی از ابتدای خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات از ابتدای خرداد عملیاتی می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت شیرخام و اثر آن بر قیمت تمام شده تولید، قیمت محصولات لبنی ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته وی، قیمت خرید هر کیلو شیرخام درب دامداری از ۴۶هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که این امر رشد ۲۹ درصدی قیمت شیر را نشان می دهد، درحالیکه ۷۰ درصد قیمت تمام شده را شیر خام تشکیل می دهد بنابر این قیمت محصولات معادل ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

فربد افزود: از ابتدای خرداد کارخانه های لبنی موظف به خرید شیر خام با نرخ جدید هستند که براین اساس تغییر قیمت محصولات لبنی به طور همزمان می تواند اجرا شود، البته موجودی انبار کارخانه ها با نرخ های قبل عرضه خواهد شد، اما تولیدات از اول خرداد برمبنای قیمت جدید خواهد بود.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات در ابتدای سال ناشی از رشد ۴۵ تا ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های حمل و نقل و ملزومات بسته بندی، انرژی و ارز بوده است، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مواد بسته بندی و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، تغییرات قیمت لبنیات در ابتدای سال جاری در حد تغییر قیمت تمام شده محصول بود. گفتنی است در سنوات قبل هم افزایش قیمت شیرخام بلافاصله در ابتدای سال رخ نمی داد، بنابراین افزایش قیمت فرآورده های لبنی متأثر از افزایش ۲۹ درصدی اخیر قیمت شیر خام که مهم ترین نقش را در قیمت تمام شده محصولات دارد (نقش ۷۰ درصدی) رخ می دهد.

وی با اشاره به وضعیت تولید لبنیات بعداز سیاست آزادسازی نرخ ارز بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی برآورد می شود که حداقل ۱۵ درصد کاهش مصرف رخ داده است و با توجه به شرایط فعلی و افزایش قیمت لبنیات امیدواریم که کاهش سرانه مصرف مجددا رخ ندهد.

فربد درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات لبنی افزود: با توجه به حوادثی که متاثر از جنگ رخ داده، باید منتظر ماند و دید که صادرات به چه شکلی توسعه پیدا می کند و از الان‌ نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به این موضوع داشت.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: اگر با افزایش قیمت لبنیات، کاهش مصرف همانند چند ماه گذشته رخ دهد، اصلا پدیده خوبی نیست.وی با اشاره به تاثیر کالابرگ در سرانه مصرف لبنیات تصریح کرد: اگر کالابرگ‌ اختصاصی به صنعت لبنیات داده شود، می تواند موثر باشد، در غیراین صورت اگر به نحوه فعلی پرداخت شود، لبنیات گزینه چندم خانوار است، از این رو تقاضا کردیم که برای لبنیات کالابرگ اختصاصی داده شود تا سرانه مصرف بیش از این کاهش نیابد.

فربد گفت: بر اساس مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی مقرر شد با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به افزایش قیمت صورت گیرد.