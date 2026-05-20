باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لی جائه-میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، امروز چهارشنبه اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل اتباع کره جنوبی را در آب‌های بین‌المللی بازداشت کرده است و این اقدام را کاملا خارج از خط قرمز و افراطی توصیف کرد.

لی در جلسه هیئت دولت گفت که شهروندان کره جنوبی به دلایلی بازداشت شده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی معتبر نیست و این سوال را مطرح کرد که آیا می‌توان اجازه داد چنین اقداماتی بدون هیچ‌گونه اعتراضی نادیده گرفته شوند؟

لی گفت معتقد است بسیاری از کشور‌های اروپایی تمایل دارند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل را بر اساس حکم‌های دادگاه کیفری بین‌المللی بازداشت کنند، اما سئول باید خودش در این زمینه تصمیم‌گیری و قضاوت کند.

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل سابقه طولانی در توقیف کشتی‌ها و بازداشت فعالان بین‌المللی در آب‌های آزاد و بین‌المللی دارد. این اقدامات معمولا تحت عنوان «محاصره دریایی» و برای جلوگیری از ورود کمک‌ها، کشتی‌های امدادی یا شکستن نمادین محاصره نوار غزه انجام شده است.

این درحالی است که حمله و بازداشت افراد در آب‌های بین‌المللی، خارج از منطقه ۱۲ مایلی آب‌های سرزمینی، نقض آشکار کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) و مصداق راهزنی دریایی یا تعرض به حاکمیت کشور صاحب پرچم کشتی است.

منبع: رویترز