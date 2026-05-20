باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی منصوریان رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد گفت: انتخابات کمیسیونهای مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، مسئولان فدراسیون و اعضای واجد شرایط برگزار شد و در پایان، اعضای اصلی و علیالبدل هر کمیسیون مشخص شدند.
وی افزود: بر اساس نتایج نهایی این انتخابات، در کمیسیون مربیان، اسماعیل عبادی، جبرئیل عبادی، امین کاظمپور، محمدجواد تقوی و زهرا شمس به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند و مجید میررحیمی، سودابه صادقی و سید احمد پارسا در فهرست اعضای علیالبدل قرار گرفتند.
منصوریان ادامه داد: در کمیسیون داوران نیز غزاله رسولی، محمدامین قنبری، حسین نصیرینژاد، سیده زهرا حسینی و مسعود کرمی خشویی به عنوان اعضای اصلی برگزیده شدند و علیرضا مالکی، سیده ربابه حسینی و علیرضا سادهدل به عنوان اعضای علیالبدل معرفی شدند.
رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد تصریح کرد: همچنین در کمیسیون ورزشکاران، صادق اشرفی، محمدحسین گلشنی، محمد معدندار، آرمین پاکزاد و مبینا فلاح به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند و میلاد رشیدی، گیسا بایبوردی و رضا شبانی در جمع اعضای علیالبدل قرار گرفتند.
منصوریان ضمن تبریک به منتخبان این انتخابات، برای آنان در مسیر توسعه و پیشبرد اهداف این رشته ورزشی آرزوی موفقیت کرد.
