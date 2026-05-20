نتایج انتخابات کمیسیون‌های مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون تیراندازی با کمان اعلام شد و در این میان، مبینا فلاح به عنوان عضو اصلی کمیسیون ورزشکاران، رضا شبانی به عنوان عضو علی‌البدل همان کمیسیون و سید احمد پارسا به عنوان عضو علی‌البدل کمیسیون مربیان در فهرست منتخبان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی منصوریان رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد گفت: انتخابات کمیسیون‌های مربیان، داوران و ورزشکاران فدراسیون تیراندازی با کمان با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، مسئولان فدراسیون و اعضای واجد شرایط برگزار شد و در پایان، اعضای اصلی و علی‌البدل هر کمیسیون مشخص شدند.

وی افزود: بر اساس نتایج نهایی این انتخابات، در کمیسیون مربیان، اسماعیل عبادی، جبرئیل عبادی، امین کاظم‌پور، محمدجواد تقوی و زهرا شمس به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند و مجید میررحیمی، سودابه صادقی و سید احمد پارسا در فهرست اعضای علی‌البدل قرار گرفتند.

منصوریان ادامه داد: در کمیسیون داوران نیز غزاله رسولی، محمدامین قنبری، حسین نصیری‌نژاد، سیده زهرا حسینی و مسعود کرمی خشویی به عنوان اعضای اصلی برگزیده شدند و علیرضا مالکی، سیده ربابه حسینی و علیرضا ساده‌دل به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد تصریح کرد: همچنین در کمیسیون ورزشکاران، صادق اشرفی، محمدحسین گلشنی، محمد معدن‌دار، آرمین پاکزاد و مبینا فلاح به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند و میلاد رشیدی، گیسا بایبوردی و رضا شبانی در جمع اعضای علی‌البدل قرار گرفتند.

منصوریان ضمن تبریک به منتخبان این انتخابات، برای آنان در مسیر توسعه و پیشبرد اهداف این رشته ورزشی آرزوی موفقیت کرد.

منبع؛ روابط عمومی 

برچسب ها: تیراندازی با کمان ، فدراسیون تیراندازی ، استان یزد ، تیراندازان برتر
خبرهای مرتبط
تداوم پیروزی‌های تیم تیراندازی با کمان کرمان
دو مازندرانی در مسابقات جهانی تیراندازی با کمان آنلاین بانوان
یزد؛
بانوی کماندار بافقی قهرمان رنکینگ کشوری شد
قهرمانی دختر بابلسری در مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی باکمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha