وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کاهش جمعیت زنبورها زنگ خطری برای ادامه بقا در کره زمین است، گفت: صنعت زنبورداری فراتر از تولید عسل، در تامین امنیت غذایی جهان موثر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز جهانی زنبور عسل (۳۰ اردیبهشت خورشیدی/ ۲۰ مه میلادی) از همه تولیدکنندگان و زنبورداران کشور که بی‌وقفه برای حفاظت از کلنی‌های ارزشمند زنبورعسل در سراسر سرزمین ایران اسلامی در تلاش هستند، قدردانی کرد.

متن پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی زنبور به شرح زیر است:

«و پروردگار تو به زنبور عسل (وحی) و (الهام غریزی) نمود که از کوهها و درختان و داربست‌هایی که مردم می سازند، خانه‌هایی برگزین! پس از تمام ثمرات (و شیره گل‌ها) بخور و راه‌هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، به راحتی بپیما. از درون شکم آنها، نوشیدنی با رنگ‌های مختلف خارج می‌شود که در آن، شفا برای مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای جمعیتی که می‌اندیشند.» (سوره نحل آیات ۶۸-۶۹)

زنبورها فراتر از تولید عسل با انجام عمل گرده‌افشانی، نقش بی‌بدیلی در تامین امنیت غذایی جهان عهده‌دار هستند؛ این حشرات مفید و زیبا بدون فعالیت خستگی‌ناپذیر، تنوع زیستی و تولید برخی از محصولات کشاورزی و باغی با تهدید مواجه شده و از بین خواهند رفت.

روز جهانی زنبور عسل (۳۰ اردیبهشت ماه)، فرصتی است تا به اهمیت این موجودات پرتوان و نقش موثر آنها در حفظ تعادل و سلامت اکوسیستم کره زمین پی ببریم.

شرایط اقلیمی نامطلوب، استفاده بی‌رویه از آفت‌کش‌های شیمیایی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی، زندگی این کارگران کوچک را با تهدید جدی مواجه کرده است؛ کاهش جمعیت زنبورها، تنها یک مشکل زیست‌محیطی نیست، بلکه زنگ خطری برای ادامه بقا در کره زمین خواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک روز جهانی زنبورعسل به همه فعالان صنعت زنبورداری و کشاورزی کشور، از تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی همه تولیدکنندگان و زنبورداران کشور برای حفاظت از کلنی‌های ارزشمند زنبورعسل در سراسر ایران اسلامی، قدردانی می‌کنم و برای همه فعالان این صنعت آرزوی سلامتی و توفیق دارم.

برچسب ها: زنبور عسل ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
۸۵ درصد محصولات کشاورزی در داخل تولید می‌شود
تورم مواد غذایی روبه کاهش است/اگر تخم مرغ گران نمی‌شد، صنعت نابود می‌شد+ فیلم
در جنگ اخیر حتی یک دقیقه تولید متوقف نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
آخرین اخبار
عبور طرح ملی اصلاح روشنایی از مرز کاهش ۱۰ مگاواتی مصرف برق
واریز بیش از ۴۱۶۰ میلیارد ریال خسارت به مالکان خودروهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هندلینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بهره مندی۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده از وام ودیعه جنگ رمضان
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود