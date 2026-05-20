به دستور مقام قضایی از فعالیت یک مطب متخلف در تالش به دلیل مداخله غیرمجاز منشی در امور درمانی و زیبایی جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های مردمی و بازرسی مشترک کارشناسان شبکه بهداشت و درمان تالش با پلیس آگاهی، یک مطب متخلف که منشی آن بدون صلاحیت و در غیاب پزشک مسئول در امور تخصصی درمانی و زیبایی مداخله می‌کرد، با دستور مقام قضایی تعطیل شد.

در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش پس از دریافت گزارش‌های مردمی و با همکاری پلیس آگاهی، موفق به شناسایی یک واحد درمانی متخلف شدند که در آن، منشی مطب در غیاب پزشک مسئول، به‌صورت غیرقانونی در امور تخصصی درمانی و خدمات زیبایی مداخله می‌کرد.

با توجه به تهدید مستقیم چنین اقدامات غیرحرفه‌ای علیه سلامت و جان شهروندان، این مرکز درمانی با دستور مقام قضایی مهر و موم و پرونده تخلف جهت پیگیری قضایی به مراجع ذ‌یصلاح ارجاع شد.

محمد جعفرپور، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش، با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مردم خط قرمز شبکه بهداشت است، گفت: با هرگونه تخلف و مداخله غیرمجاز در امور پزشکی بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد تا امنیت سلامت شهروندان حفظ شود.

او از شهروندان خواست در انتخاب مراکز درمانی و زیبایی دقت کنند و تنها به مراکز دارای پروانه معتبر و پزشک مستقر مراجعه کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش همچنین از مردم دعوت کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه سلامت، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت اطلاع دهند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (گیل‌وب‌دا)