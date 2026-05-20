پنتاگون با هدف فشار بر کشور‌های اروپایی برای افزایش بودجه دفاعی و اتکا به خود، تعداد تیپ‌های نظامی خود در این قاره را به سطح سال ۲۰۲۱ کاهش داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون روز گذشته (سه‌شنبه) از کاهش تعداد تیپ‌های نیرو‌های آمریکایی مستقر در اروپا از چهار به سه تیپ خبر داد تا حجم این استقرار به سطح سال ۲۰۲۱ بازگردد. این تصمیم در سایه فشار‌های مداوم واشنگتن بر قاره اروپا برای تقویت پدافند خود و اصرار بر سرمایه‌گذاری بیشتر متحدان در بودجه‌های دفاعی‌شان اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش صادره از سوی کنگره، یک تیپ رزمی شامل ۴،۰۰۰ تا ۴،۷۰۰ سرباز است. بیانیه پنتاگون توضیح داد که این اقدام کاهشی، منجر به «تاخیر موقت» در اعزام نیرو‌های آمریکایی به لهستان شده است؛ موضوعی که با اظهارات قبلی جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا همخوانی دارد. ونس پیش‌تر تاکید کرده بود که اعزام ۴،۰۰۰ سرباز به لهستان به تعویق افتاده و لغو نشده است، اما تصریح کرد که اروپا باید به خودش متکی باشد.

در این بیانیه همچنین آمده است که پنتاگون وضعیت نهایی نیرو‌های خود در اروپا را بر اساس تحلیل نیاز‌های استراتژیک و عملیاتی آمریکا و توانایی متحدان در مشارکت نیرو برای دفاع از این قاره، تعیین خواهد کرد.

شایان ذکر است که در اوایل ماه مه جاری، پنتاگون برنامه‌های اعزام ۴ هزار سرباز آمریکایی مستقر در داخل آمریکا به لهستان را لغو کرد. این اقدام در میان افزایش اختلافات بین دولت ترامپ و کشور‌های اروپایی در خصوص تعدادی از پرونده‌ها، از جمله جنگ علیه ایران و هزینه‌های دفاعی در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صورت گرفت.

این تحولات در بحبوحه رویکرد مستمر آمریکا برای ارزیابی مجدد استقرار نظامی خود در اروپا و در میان درخواست‌های مکرر ترامپ مبنی بر اینکه کشور‌های عضو ناتو باید مسئولیت بیشتری را در دفاع از این قاره متحمل شوند، رخ می‌دهد.

منبع: المیادین

