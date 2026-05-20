معاون میراث فرهنگی خوزستان گفت: در راستای حفاظت از هویت ملی، بیش از ۱۱۱۶ اثر تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حسینی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ما از ثبت گسترده آثار تاریخی و تلاش برای ارتقای سطح موزههای استان خبر داد و اعلام کرد که در راستای حفاظت از هویت ملی، بیش از ۱۱۱۶ اثر تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه دفاع مقدس، ثبت ۷۵ اثر مربوط به این دوران را از دستاوردهای مهم استان دانست.
وی در ادامه با ارائه آمارهای دقیق افزود: ثبت ۶۲ اثر نفیس در فهرست آثار ملی، ثبت ۱۷۷ اثر فرهنگی و سنتی جهت حفظ هویت استان و ثبت ۳۵ اثر طبیعی در پهنههای مختلف استان وجود دارد.
تعیین ضوابط و حریم برای ۱۳۰ اثر تاریخی
حسینی با تأکید بر نقش موزهها در معرفی تمدن خوزستان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۱ موزه فعال در استان داریم که ۸ مورد از آنها تحت حمایت مستقیم اداره کل میراث فرهنگی است. موزههایی همچون هفتتپه، شوش، مسجدسلیمان، آبادان، ایذه و موزه مردمشناسی دزفول، ستونهای اصلی معرفی تاریخ این سرزمین هستند.
وی هدف اصلی این مجموعه را ارتقای محتوایی و زیرساختی موزههای شاخص، بهویژه موزههای مسجدسلیمان و آبادان، اعلام کرد تا بتوانند مخاطبان بیشتری را به سوی تاریخ باستان خوزستان جذب کنند.
درخشش ۴ موزه خوزستان در سطح کشور؛ از مدیریت بحران در جنگ تا دیجیتالی شدن میراث باستان
موزههای استان خوزستان با عبور از چالشهای دشوار و با اتکا به استراتژیهای نوین، جایگاه ویژهای در میان موزههای برتر کشور کسب کردند.
حسینی، معاون میراث فرهنگی خوزستان، در ادامه در گفتوگو با خبرنگار ما از دستاوردهای چشمگیر موزههای استان خبر داد و اعلام کرد که چهار موزه از استان خوزستان (موزههای هفتتپه، ایذه، چغزنبیل و دزفول) به عنوان «موزههای برتر کشور» شناخته شدهاند.
وی در توضیح دلایل این موفقیت ملی، به مدیریت هوشمندانه در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: «یکی از عوامل اصلی این درخشش، نحوه حفاظت و مدیریت اشیاء در شرایط جنگی بود. ما موفق شدیم با تدابیر ویژه، امنیت آثار باستانی را تضمین کنیم.»
وی همچنین افزود که «دیجیتالی کردن اشیاء موزهای» و ارائه مجازی آنها به مردم، یکی از گامهای کلیدی برای حفظ ارتباط با مخاطبان در دورههای عدم دسترسی فیزیکی بوده است.
معاون میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به رویکرد جدید در مدیریت محتوایی افزود: «ما برای جلوگیری از تکراری شدن بازدیدها، هر دو سال یک بار محتوای موزهها را بر اساس دستورالعملهای وزارتخانه بهروزرسانی میکنیم. همچنین با ایجاد شبکه تبادل آثار با سایر موزههای کشور، اشیاء نفیسی را بهصورت امانی جابهجا میکنیم تا تجربهای تازه برای بازدیدکنندگان خلق شود.»
خوزستان در مسیر جهانیشدن؛ دو مسجد تاریخی در صف ثبت جهانی
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از موفقیتهای چشمگیر در زمینه حفظ آثار باستانی و معرفی هویت تاریخی این استان خبر داد.
حسینی با تأکید بر اینکه خوزستان یکی از کهنترین کانونهای تمدنی ایران است، از تلاشهای شبانهروزی برای ارتقای جایگاه این استان در نقشه گردشگری جهانی خبر داد.
معاون میراث فرهنگی خوزستان با اعلام اینکه مساجد جامع شوشتر و دزفول با همت و تلاش تیم کارشناسی استان برای ثبت جهانی انتخاب شدهاند، گفت: «این دو مسجد، نگینهای معماری اسلامی و تاریخی ما هستند که ثبت جهانی آنها، افتخاری بزرگ برای مردم خوزستان خواهد بود.»
جنگِ تمامعیار با حفاران غیرمجاز
یکی از بخشهای صریح صحبتهای معاون میراث فرهنگی، برخورد با سوداگران میراث ملی بود.
وی با تأکید بر اینکه در برابر تعرض به حریم آثار تاریخی هیچ کوتاهی صورت نمیگیرد، اعلام کرد: «با هوشیاری یگان حفاظت ادارهکل، دستکم ۲۰ گروه از حفاران غیرمجاز که قصد دستاندازی به گنجینههای تاریخی استان را داشتند، شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند.»
میراثهای جهانی در قلب خوزستان
خوزستان هماکنون با داشتن ۳ اثر ثبت جهانی مستقل (چغازنبیل، محوطه باستانی شوش، سازههای آبی شوشتر) و ۲ اثر ثبت جهانی مشترک (کاروانسرای افضل و راهآهن سراسری)، به همراه ۶ پایگاه ملی یکی از ستونهای اصلی میراث فرهنگی ایران است.
تحول در میراث فرهنگی خوزستان؛ موزه منطقهای اهواز با ۸۰ درصد پیشرفت در آستانه افتتاح
حسینی، معاون میراث فرهنگی استان، از پیشرفت چشمگیر پروژه «موزه منطقهای خوزستان» خبر داد و اعلام کرد که این مرکز، قرار است به بزرگترین قطب فرهنگی جنوب غرب کشور تبدیل شود.
وی تأکید کرد که موزه منطقهای اهواز اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اختصاص اعتبارات جدید، پیشبینی میشود ظرف یک سال آینده به مرحله بهرهبرداری برسد. این موزه فراتر از یک مرکز محلی، نقش یک «موزه استانی» را ایفا خواهد کرد که علاوه بر آثار نفیس خوزستان، میزبان آثار باستانی استانهای همجوار نیز خواهد بود.
حفاظت هوشمندانه در برابر حوادث
معاون میراث فرهنگی با اشاره به اقدامات حفاظتی در برابر تهدیدات محیطی، گفت: «مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۴، ما از پروتکلهای حفاظتی پیشرفته و تجهیزات مخصوص (مانند سپر آبی) برای حفاظت از اماکن تاریخی استفاده میکنیم. همچنین تمامی اشیاء نفیس موزه به مخازن امن منتقل شدهاند و خوشبختانه در این مدت هیچگونه آسیبی به میراث باستانی وارد نشده است.»
وی همچنین از فرصتهای موجود برای تأسیس موزههای خصوصی خبر داد و اعلام کرد که اداره کل میراث فرهنگی با ارائه مجوزهای یکساله (قابل تمدید)، از علاقهمندان به حوزه مردمشناسی و باستانشناسی دعوت میکند تا با طرحهای محتوایی خود، به دنیای موزهها وارد شوند.
وی تأکید کرد که هدف از این اقدام، پویا کردن فضای موزهها و انتقال هویت تاریخی به نسلهای آینده است.