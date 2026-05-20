همزمان با اربعین سپهبد شهید موسوی، آیین بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای خدمت در سنندج برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- همزمان با اربعینِ شهادت سپهبد «سید عبدالرحیم موسوی» (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، مراسمی باشکوه جهت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور، آیتالله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان در حادثه پرواز اردیبهشت ۱۴۰۳، در مسجد جامع سنندج برگزار شد.
این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان اجرایی و فرماندهان لشکری و کشوری استان کردستان همراه بود.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان، با استناد به روایات اسلامی، ویژگیهای مدیریتی آیتالله رئیسی را الگویی برای مسئولان دانست.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی اضافه کرد: طبق توصیفات مقام معظم رهبری، خصلتهایی نظیر تقوای کاری، اخلاص، خستگیناپذیری، روحیه جهادی و خدمترسانی بیمنت، از ویژگیهای بارز شهید رئیسی بود که وی را به خادمی واقعی برای مردم تبدیل کرد.
ایستادگی و قدرت بازدارندگی در برابر استکبار
نماینده ولیفقیه در کردستان، مفهوم مقاومت را کلیدواژه سربلندی ایران در برابر تهدیدات دشمنان برشمرد. وی با اشاره به اتحاد ملت، دولت و نیروهای مسلح در برابر توطئهها، تأکید کرد: قدرت بازدارندگی و توان موشکی جمهوری اسلامی، دشمنان را به انفعال کشانده است؛ بهطوری که علیرغم تهدیدات مکرر، آنان جرئت هیچگونه اقدام عملی علیه ایران را ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین سیاستهای فشار حداکثری آمریکا را عاملی برای اثبات شکنندگی دشمن و اقتدار ایران دانست.
ادای احترام به شخصیت والای شهید موسوی
در ادامه این مراسم، امیر جابر آبادزردشتی، فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، با گرامیداشت یاد سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، او را نماد ولایتمداری و سادهزیستی معرفی کرد.
وی با یادآوری سوابق خدمت این شهید بزرگوار در لشکر ۲۸ پیاده از سال ۱۳۶۲ تا پایان دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: شهید موسوی نه تنها در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح نقشی کلیدی ایفا کرد، بلکه به دلیل اخلاقمداری و روحیه خدمت به مردم استان کردستان، در خاطرهها ماندگار خواهد بود.