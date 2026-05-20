استاندار گیلان با بیان اینکه اقتصاد دریا محور در گیلان مهیا است گفت : راه اندازی دانشکده دریایی در گیلان یکی از مطالبات این استان می باشد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در نشست و دیدار وزیر علوم تحقیقات و فناوری با دانشگاهیان گیلان گفت : گیلان مزیت های بسیاری در بخش ها، حوزه های تولیدی و علمی دارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه ابریشم ، برنج ، کیوی و زیتون و اقتصاد دریا محور و ... از اهم تولیدات و مزیت های این استان می باشد، گفت : در تولید علم کوشیار گیلانی،پرفسور سمیعی، رضا ، ابتهاج ،‌ در رشته ادبیات نیز دکتر معین ، در بخش عرفانی ایت الله بهجتی و آیت الله احسانبخش از افتخارات این استان می باشد .

وی اذعان داشت : گیلان در رشته های مختلف خوش درخشیده اند، این استان دارای ۵۵ دانشمند یک و ۲ درصد، از دانشمندان برتر جهان را دارد.

حق شناس گفت: در بخش ورزشی نیز گیلان جز استانهای برتر ایران است،‌دانشکده تربیت بدنی این استان نیازمند توجه و نگاه ملی است این دانشگاه ظرفیت این را دارد که دهکده المپیک داشته باشد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه گیلان ریشه علمی دارد ،خاطر نشان کرد: اگر در کشور بخواهد اقتصاد دریایی شکل گیرد باید از گیلان آغاز شود.

وی تصریح کرد: راه اندازی دانشکده دریایی از مطالبات این استان می باشد .

حق شناس خاطر نشان کرد: در بنادر گیلان ۱۱۰ کشتی فعال است، ۹۰ درصد صادرات و ۷۰ درصد واردات ایران با کشتی انجام می شود .