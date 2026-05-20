باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته اخباری درباره صدور حکم نهایی پرونده شکایت از پژمان جمشیدی در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است؛ پرونده‌ای که از مهر ماه سال گذشته با خبر بازداشت پژمان جمشیدی آغاز شد و پس از لغو این قرار بازداشت، روند رسیدگی قضایی آن ادامه پیدا کرد.

یکی از رسانه‌ها به نقل از شاکی پرونده اعلام کرد حکم نهایی این پرونده صادر شده و بنابر این حکم، پژمان جمشیدی به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است؛ ادعایی که به سرعت مورد توجه قرار گرفت و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

برای پیگیری این موضوع با کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، تماس گرفتیم تا توضیحات او را درباره اخبار منتشرشده دریافت کند. برجاس در پاسخ گفت: «مسائل مطرح‌شده در فضای مجازی غیرقطعی است و با واقعیت فاصله دارد. ان‌شاءالله در آینده نزدیک با قطعیت دادنامه اطلاع‌رسانی مفصل انجام خواهد شد.»

برجاس در ادامه و در واکنش به اظهارات مطرح‌شده از سوی شاکی پرونده نیز عنوان کرد: «بسیاری از ادعا‌های مطروحه دور از واقعیت است و قطعاً ما در آینده نزدیک و با قطعیت دادنامه، اعاده حیثیت خواهیم کرد.»

منبع: ورزش سه