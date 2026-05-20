وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگویی به اخبار منتشر شده درباره حکم پرونده این ستاره سابق فوتبال واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته اخباری درباره صدور حکم نهایی پرونده شکایت از پژمان جمشیدی در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است؛ پرونده‌ای که از مهر ماه سال گذشته با خبر بازداشت پژمان جمشیدی آغاز شد و پس از لغو این قرار بازداشت، روند رسیدگی قضایی آن ادامه پیدا کرد.

 یکی از رسانه‌ها به نقل از شاکی پرونده اعلام کرد حکم نهایی این پرونده صادر شده و بنابر این حکم، پژمان جمشیدی به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است؛ ادعایی که به سرعت مورد توجه قرار گرفت و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

برای پیگیری این موضوع با کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، تماس گرفتیم تا توضیحات او را درباره اخبار منتشرشده دریافت کند. برجاس در پاسخ گفت: «مسائل مطرح‌شده در فضای مجازی غیرقطعی است و با واقعیت فاصله دارد. ان‌شاءالله در آینده نزدیک با قطعیت دادنامه اطلاع‌رسانی مفصل انجام خواهد شد.»

برجاس در ادامه و در واکنش به اظهارات مطرح‌شده از سوی شاکی پرونده نیز عنوان کرد: «بسیاری از ادعا‌های مطروحه دور از واقعیت است و قطعاً ما در آینده نزدیک و با قطعیت دادنامه، اعاده حیثیت خواهیم کرد.»

منبع: ورزش سه

برچسب ها: پژمان جمشیدی ، پرونده قضایی
نظرات کاربران
ناشناس
۰۷:۲۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ستاره سابق فوتبال؟؟؟؟؟
ناشناس
۲۲:۱۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی به فکر مردم نیست چرا
ناشناس
۲۲:۰۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
به ما چه ربطی داره؟؟ این اخبار برای سرگرمی ملته. نت رو وصل کنید.. ملت گرفتارن..20 تا داروخانه امشب رفتم برای کپسول پرگابالین. گیر نمیاد.. چکار کنم؟
ناشناس
۲۲:۰۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
80 ضربه صحیح است 99 اشتباه است
ناشناس
۲۱:۴۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید این چه خبریه اه
Mee
۲۱:۲۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
زمان جاهلیت هست هنوز مگه ؟؟؟!!!!
ناشناس
۱۶:۵۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
فریبرز زیرخاکی
ناشناس
۱۶:۳۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید چرا نیمفهمید که اینترنت بین الملل لازمه زندگیه
ناشناس
۱۶:۰۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
نباید قضاوت مرد ما که نمی‌دونیم چه اتفاق افتاده در ضمن شاید خیلیا خودشون سراسر ایراد باشن بهتره اول خودشون رو اصلاح کنن
ناشناس
۱۵:۵۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
پژمان جمشیدی اول فوتبالیس بود الان شده بازیگر
ناشناس
۱۵:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
این خبرها برای ما نون و آب نمیشه لطفا به گرانی ها بپردازید و ریشه فساد رو خشک کنید چه فایده از این حکمی که برای ما زدید چندین برابرش رو باید به نحوه‌ های مختلف بپردازیم آیا این درسته برای ملتی که همه جوره ایستاده اند
امین حقوقدان
۱۵:۱۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
من نمیفهمم یه بازیکن ساده چرا اینقد بهش میپردازن
ناشناس
۱۴:۵۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ول کنید آقا این موضوع چه اهمیتی داره به فکر خبر های باشید که دردی از مردم دوا کنه موضوع اینترنت رو پیگیری کنید برای گرانی ها و روشهای مبارزه با گران‌فروشی گزارش تهیه کنید سعی کنید مطالبات مردم رو پیگیری کنید شاید بشه مشکلی از مردم حل بشه
ناشناس
۱۴:۳۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب چرا اینها رو انقدر بزرگ میکنید
ناشناس
۱۴:۰۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تکذیب بشه یا تایید بشه یا اعدام بشه این خبرا واسه ما نون و آب نمیشه یه فکری به حال گرونی کنید
