به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - مختار سلحشور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان ظهر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته هلال‌احمر با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی فعالیت‌های این جمعیت، اظهار کرد: رسانه‌ها همواره در حوادث مختلف در کنار هلال‌احمر بوده‌اند و نقش مهمی در انعکاس خدمات و افزایش آگاهی عمومی ایفا کرده‌اند.

او با اشاره به حوادث متعدد در سال‌های اخیر در استان افزود: سال گذشته از نظر حجم حوادث سالی پرچالش برای هلال‌احمر هرمزگان بود و نیروهای امدادی در بخش‌های مختلف از جمله عملیات امداد و نجات، خدمات داوطلبانه، آموزش و فعالیت‌های بشردوستانه حضور فعال داشتند.

سلحشور حادثه انفجار در بندر شهید رجایی را یکی از مهم‌ترین حوادث سال گذشته عنوان کرد و گفت: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر از نخستین لحظات در محل حادثه حضور داشتند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی به صورت گسترده انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با اشاره به وقوع سیلاب در برخی مناطق استان به‌ویژه در شرق هرمزگان افزود: در جریان سیلاب‌های شهرستان سیریک و مناطق اطراف، تیم‌های امدادی جمعیت به صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور داشتند و خدمات لازم به حادثه‌دیدگان ارائه شد.

او با بیان اینکه در سال گذشته ۸۳۴ عملیات امداد و نجات در استان انجام شده است، گفت: در این مدت بیش از ۴۷ هزار نفر از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

سلحشور به فعالیت‌های داوطلبانه این جمعیت نیز اشاره کرد و افزود: در قالب طرح «نذر خدمت» که سال گذشته در شهرستان جاسک اجرا شد، بیش از هزار و ۱۴۰ نفر از خدمات درمانی رایگان، معیشتی و آبرسانی بهره‌مند شدند.

او همچنین از اعزام ۶۷ کاروان سلامت به مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: این کاروان‌ها با حضور تیم‌های پزشکی و درمانی خدمات رایگان سلامت به ساکنان مناطق کمتر برخوردار ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با اشاره به برنامه‌های آموزشی این جمعیت بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر در قالب دو هزار و ۶۳۵ دوره آموزشی از آموزش‌های همگانی امداد و کمک‌های اولیه بهره‌مند شدند.

سلحشور افزود: در طرح «دادرس» نیز بیش از ۳۲۰۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه آموزش‌های امدادی دریافت کردند و در طرح «ماهر» بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی تحت آموزش قرار گرفتند.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هلال‌احمر در استان گفت: در سال‌های اخیر بیش از ۱۷ هزار مترمربع به فضاهای عملیاتی و زیرساختی جمعیت در استان افزوده شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان همچنین از افزایش عضویت داوطلبان در این جمعیت خبر داد و افزود: سال گذشته بیش از ۴۴ هزار نفر به عضویت جمعیت هلال‌احمر استان درآمدند و در حال حاضر تعداد اعضا و داوطلبان این جمعیت در هرمزگان به بیش از ۱۷۲ هزار نفر رسیده است.