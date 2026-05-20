باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شد یک کلاهبردار حرفه‌ای را که با سوءاستفاده از عناوین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مالی معتبر اقدام به فریب و اخذ وجوه هنگفت از شهروندان می‌کرد، شناسایی و دستگیر کند.

بر اساس این گزارش، پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری در اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۴ در شعبه اول بازپرسی دادسرای پنجم تهران تشکیل شد.

 شاکی پرونده اعلام کرده بود که از طریق تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی با فردی آشنا شده که خود را مسئول شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر معرفی کرده و با وعده سرمایه‌گذاری در زمینه ارز، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از وی دریافت و سپس متواری شده است.

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی اظهارات شاکی و بهره‌گیری از سوابق مجرمانه، متهم سابقه‌داری به نام محسن. ع (متولد ۱۳۵۶) را شناسایی کردند که سابقه فعالیت در جرایم اقتصادی را داشت. 

تحقیقات پلیسی نشان داد متهم با وعده سرمایه‌گذاری در زمینه ارز و خرید خودرو با شرایط ویژه، اقدام به فریب شهروندان و اخذ وجوه از آنان می‌کرد.

با انجام اقدامات ویژه پلیسی، محل تردد متهم در یکی از کافه‌های شهرک راه‌آهن شناسایی شد و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حالی که قصد اجرای کلاهبرداری جدید با بهانه خرید خودرو را داشت، دستگیر شد. متهم صراحتاً به کلاهبرداری از شاکی پرونده و سوءاستفاده از عناوین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مالی معتبر اعتراف کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تقدیر از تلاش‌های موفق کارآگاهان، از شهروندان خواست در مواجهه با پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری، دقت و تحقیق کافی داشته و از واریز وجوه به افراد و شرکت‌های غیرمعتبر خودداری کنند.

