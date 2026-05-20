سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با اشاره به تهدیدات پوچ دشمن آمریکایی-صهیونی، اعلام کرد: ما هنوز تمام ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن آمریکایی صهیونی که از شکست‌های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب‌اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام توانایی‌های دو ارتش که پر هزینه‌ترین ارتش‌های جهان هستند، به ما حمله کردند، اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم. اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جا‌هایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله القاسم الجبارین
وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ‌ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳی ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻔﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ]ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨی]ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﻨﺪ.
(آیه ١٢ سوره توبه)

دشمن آمریکایی صهیونی که از شکست‌های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب‌اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام توانایی‌های دو ارتش که پر هزینه‌ترین ارتش‌های جهان هستند، به ما حمله کردند؛ اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم. اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جا‌هایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.

ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید و نه در بیانیه‌های توخالی و صفحات مجازی؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنگ رمضان ، قدرت ایران
خبرهای مرتبط
سردار شریف: حضور مردم در صحنه سرمایه عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران است
عبور ۲۶ کشتی در شبانه روز گذشته از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه
ظفرقندی مطرح کرد؛
آسیب‌های جنگ اخیر به مراکز درمانی ایران
کارشناس مسائل سیاسی:
ایران تمام مولفه‌های اثرگذار خود در جنگ را به نمایش نگذاشته است
عراقچی: بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود
روایت رادیو ایران از همدلی مردم در جنگ ۴۰ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرین عالی بود
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگو گارسیا را بزنید لطفاً
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد.
۲۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
گفت‌وگو 100 درصد فقط به معنای تسلیم است. مذاکره 100 درصد فقط به معنای تسلیم است.
ما تا زمانی که انتقام خون شهیدان را از ترامپ نگیریم و نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و ترامپ جنایتکار را رها نمی کنیم.
۱۸
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت معنای واقعی قدرت که مقابل ابر قدرت اونم دوتا ایستاد به جهان ثابت کرد بزن و در رو تمام شد
۲۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اولین قدم برویم برای نابودی ناوگان آمریکا که درس عبرت برای فرانسه و آلمان و ایتالیا و انگلیس بشود آنهم با موشکهای سرجنگی ضد زره
۳۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشاالله که حتما برد موشکها به آمریکا میرسد
۳۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا غده سرطانی هست دنیا روی ارمش نمیبیند
۳۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
با اینکه از نظر اقتصادی ب شدت تحت فشار هستم .
واز مسعولین ناراضی هستم .
اما جانم فدای وطنم
زنده باد نیروهای مسلح قهرمان ایران.
سلام بر مادران و خانواده های شهدای عزیز میهنم ما مدیون شما و شهدای عزیزمون هستیم .
بدون شک ایران قوی و پابرجاست چون مردمی ب صلابت و استوازی دماوند دارد .
۵۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاالله
۳۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاالله به دلیران و شیران ایران زمین ، خداوند پشت و پناه شما غیور مردان نیروهای مسلح باشد.

الله اکبر
۳۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشتی های جنگی آمریکا را غرق کنید
۳۵
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۳۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
سپاه لطفا به قیمت ها گرانی بیکاری تورم فقر ورود کنید،خیلی تو فشارن مردم
۸
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خداوند پشت و پناه سپاه پاسداران باشد شما آبروی و جان فدای کشور هستید کور شود هر دشمنی که نتواند عظمت و اقتدار شما را ببیند.
۳۹
۱۵
پاسخ دادن
۱۲
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
آخرین اخبار
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد
پزشکیان: دولت با تمام ظرفیت از تقویت نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند
بقائی: اروپا از بی‌عملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد