باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن آمریکایی صهیونی که از شکست‌های بزرگ و راهبردی مکرر از انقلاب‌اسلامی درس نگرفته و بار دیگر زبان به تهدید گشوده بداند، اگرچه آنها با تمام توانایی‌های دو ارتش که پر هزینه‌ترین ارتش‌های جهان هستند، به ما حمله کردند، اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم. اما اینک اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود، اینبار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جا‌هایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله القاسم الجبارین

وَإِن نَّکَثُوا أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ‌ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺷﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳی ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻔﺮ ﺑﺠﻨﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ [ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ]ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﻃﻌﻨﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﻨی]ﺑﺎﺯﺍﻳﺴﺘﻨﺪ.

(آیه ١٢ سوره توبه)

ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید و نه در بیانیه‌های توخالی و صفحات مجازی؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵