باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری معاونین و مدیران کل سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تشریح دستاورد‌ها و برنامه‌های سازمان اوقاف در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگی - اجتماعی و سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این خبر که در سال ۱۴۰۴ به نسبت مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۶ درصدی وقف جدید بوده‌ایم، گفت: از طرفی، در طرح قرار دوازدهم در سال ۱۴۰۴، ۱۱۲۶ جهیزیه برای نو عروسان تهیه و به ۴۵ هزار و ۷۹۶ کودک و نوجوان بازمنده از تحصیل کمک هزینه اهدا شد. همچنین، در آبان ماه ۶۱۲۷ لباس گرم و لوازم گرمایشی اهدا شد.

حجت‌الاسلام عادل با اشاره به اینکه در جنگ رمضان شاهد تحول در رویکرد سازمان و تبدیل زیارتگاه‌ها به ستاد مدیریت بحران بودیم، گفت: بدین ترتیب، با آغاز تجاوز نظامی دشمن به خاک کشورمان، سازمان اوقاف با تغییر جهت سریع، دو هزار بقعه شاخص و محوری در سراسر کشور را به حالت آماده باش در آورد.

معاون فرهنگی - اجتماعی سازمان اوقاف ادامه داد: همچنین، با ابلاغ طرح ملی حرم امام‌زادگان، پناهگاه مردم شاهد ارائه خدمات ۲۴ ساعته از سوی امام‌زادگان بودیم. بدین ترتیب، در بسیاری از مناطق آسیب‌دیده در‌های بقاع متبرکه به صورت شبانه‌روزی بر روی مردم و مسافران جنگ‌زده باز شد، تا به عنوان پناهگاه و مرکز امدادرسانی اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

وی به دیگر اقدامات این سازمان و برگزاری طرح شمیم خدمت، برگزاری محافل قرآنی، طرح ضیافت الهی و آرامش بهاری با پیوستگی سیاسی - اجتماعی، اجرای طرح آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت در بیش از دو هزار بقعه و اعزام مبلغ و انجام سخنرانی‌های تبیینی اشاره کرد و افزود: از طرفی، برای حمایت از خانواده‌ها و گرامیداشت مدرسه شجره میناب بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده، که به شرح ذیل است: اختصاص عواید طرح ملی مهر تحصیلی و جایزه البرز به دانش‌آموزان منطقه میناب، توزیع نوشت‌افزار با تصاویر شهدای مدرسه شجره، تجهیز کتابخانه مدرسه شجره طیبه، اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس و عتبات عالیات، اولویت‌دهی به خانواده این شهدا در واگذاری فضا‌های تجاری وقفی و ثبت وقف جمعی برای تامین هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزان بی بضاعت منطقه.