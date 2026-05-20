باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه صهیونیستی والا فاش کرد که امارات در روزهای اخیر، هماهنگیهای امنیتی-عملیاتی خود را با ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام به شدت افزایش داده است.
در این گزارش آمده است که این تحرکات در چارچوب آمادگی برای سناریوی احتمالی بازگشت به مواجهه نظامی در جنگ علیه ایران، در صورت شکست مذاکرات صورت میگیرد.
این پایگاه خبری صهیونیستی در ادامه افزود: به گفته مقامات ارشد آگاه از تحرکات منطقه، سران امارات در وضعیت فشار بسیار شدیدی به سر میبرند؛ چرا که نگران شکلگیری سناریویی است که در آن، آمریکا با ایران به توافقی دست یابد که منافع ابوظبی را تامین نکند و در نتیجه، تهران در «روز بعد از توافق»، به دلیل همکاری امارات با آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در حملات علیه ایران، دست به اقدامات تلافیجویانه علیه این کشور بزند.
بر اساس این گزارش صهیونیستی، امارات همچنین از سناریوی ازسرگیری جزئی درگیریها که توانمندیهای بنیادین ایران را تضعیف نکند، هراس دارد؛ چرا که این امر امارات را در بلندمدت در برابر تهدید موشکهای بالستیک آسیبپذیر میسازد. همین موضوع باعث تعمیق بیسابقه همکاریهای دفاعی و آمادگی میان امارات و رژیم تروریستی اسرائیل شده است.
این وبگاه همچنین به نقل از منابع سیاسی تاکید کرد که آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در حال حاضر در نزدیکترین نقطه برای ازسرگیری جنگ علیه ایران از زمان آغاز آتشبس قرار دارند. این منابع اشاره کردند که تبادل پیامها میان واشنگتن و تهران در خصوص پرونده هستهای، منافع مشترک آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را تامین نمیکند.
منابع مذکور افزودند که هماهنگیهایی نیز با دیگر کشورهای غرب آسیا صورت گرفته است تا در صورت تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای آغاز یک تجاوز نظامی جدید، آمادگی لازم وجود داشته باشد.
منبع: المیادین