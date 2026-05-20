مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از رشد ۳۴ درصدی تخلیه کالای اساسی طی ۲ ماهه امسال در بندر کاسپین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح آخرین دستاورد‌های این سازمان در حوزه توسعه زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و تقویت تجارت منطقه‌ای از رشد ۳۴ درصدی تخلیه و تأمین کالای اساسی در بندر کاسپین طی دو ماهه امسال خبر داد.

او با اشاره به سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات هدفمند سازمان منطقه آزاد انزلی برای توسعه مناسبات تجاری با کشور‌های حاشیه دریای خزر و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: بندر کاسپین به عنوان یکی از مدرن‌ترین بنادر شمال کشور با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، توانسته است در شرایط محدودیت‌های برخی بنادر جنوبی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور ایفا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های بنادر شمالی یک اولویت راهبردی است، تصریح کرد: در ۲ ماهه امسال، میزان تخلیه غلات در بندر کاسپین با رشدی خیره‌کننده، از ۱۶ هزار تن در مدت مشابه سال قبل به بیش از ۷۱ هزار تن رسیده است. این جهش آماری، بیانگر ارتقای توان عملیاتی و افزایش سهم این بندر در تأمین نیاز‌های ضروری کشور است.

طاعتی‌مقدم همچنین گفت: در همین بازه زمانی، مجموع کالای اساسی تخلیه و بارگیری شده در بندر کاسپین به ۱۱۱ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. او افزود: اتصال مستقیم بندر کاسپین به شبکه ریلی کشور، مزیتی رقابتی است که موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسریع در جابه‌جایی کالا شده و این بندر را به یک هاب لجستیکی کارآمد تبدیل کرده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: توسعه ظرفیت‌های بندر کاسپین نه تنها موجب افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور در شرایط بحرانی شده، بلکه زیربنای توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه و ارتقای سهم ایران در بازار‌های هدف منطقه‌ای خواهد بود.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی