در راستای توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری تخصصی از هوش مصنوعی در این رشته، جلسه‌ای با حضور دو عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناسان فدراسیون برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رشته شطرنج یکی از نخستین رشته‌های ورزشی است که استفاده از امکانات حوزه دیجیتال، نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، تحلیل داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی بازی‌های روز دنیا در آن رواج یافته و سال‌هاست کشور‌های مختلف از این ابزار‌ها بهره می‌برند. با این حال استفاده تخصصی و هدفمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در این حوزه تاکنون بیشتر در اختیار چند کشور پیشرو بوده که با سرمایه‌گذاری گسترده توانسته‌اند فاصله محسوسی با سایر رقبا ایجاد کنند.

بر همین اساس، فدراسیون شطرنج در نظر دارد با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی، زمینه دسترسی بازیکنان ایرانی به این فناوری‌ها را فراهم کند.

از سال ۱۴۰۴ سامانه پاسخگویی به سوالات علاقه‌مندان با استفاده از هوش مصنوعی در سایت فدراسیون شطرنج راه‌اندازی شده است.

تهیه داشبورد اطلاعات فردی بازیکنان تیم ملی و قهرمانان رده‌های نونهالان و نوجوانان شامل داده‌های آمادگی جسمانی، ویژگی‌های روحی و روانی، الگو‌های رفتاری، نقاط قوت و ضعف و دیگر شاخص‌های عملکردی نیز از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار این کمیته قرار دارد.

تحلیل رقبا، طراحی و تدوین برنامه‌های آماده‌سازی شخصی‌سازی‌شده، استفاده از ابزار‌های تحلیل ویدئویی هوشمند و اجرای سایر طرح‌های تخصصی نیز قرار است به‌تدریج و با همکاری مجموعه‌های متخصص در این حوزه عملیاتی شود.

برچسب ها: شطرنج ، هوش مصنوعی
