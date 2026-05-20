باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست شورای نظارت بر اسباببازی، با گرامیداشت یاد شهدا و تقدیر از فعالان عرصه تربیت کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری را نهادی اثرگذار و پیشگام در مسیر هویتسازی ایرانی-اسلامی دانست و گفت: این کانون که پیش از انقلاب شکل گرفت، به برکت انقلاب اسلامی در مسیری قرار گرفت که امروز شاهد ثمرات آن در عرصه فرهنگ و تربیت هستیم.
خسروپناه با اشاره به فرآیند طولانی تدوین و تصویب سند اسباببازی اظهار داشت: موضوعی که شاید ۳۰ سال پیش باید در شورا مطرح میشد، سه سال پیش با جدیت پیگیری شد. از اصحاب رسانه تا مسئولان کلان کشور نیاز به توجیه داشتند که چرا باید به موضوع اسباببازی بپردازیم؛ تنها کسی که نیاز به توجیه نداشت و ما را مکلف کرد، رهبر شهید انقلاب بودند که بر اهمیت این موضوع تأکید داشتند.
وی تصریح کرد: اگر نام این شورا را «شورای راهبری و نظارت اسباببازی» بگذاریم، دقیقتر است؛ چرا که وظیفه ما تنها نظارت پسینی نیست، بلکه راهبری هوشمندانه فرآیندها از ایده تا بازار است.
خسروپناه با ارائه آماری از وضعیت صنعت اسباببازی در جهان و ایران تصریح کرد: گردش مالی صنعت بازی در جهان بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار است که عمده سهم بازار آن نصیب کشورهایی مانند چین میشود؛ در حالی که گردش این صنعت در ایران تنها ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار برآورد میشود.
وی با بیان اینکه سهم تولید داخلی ایران حدود ۱۰۰ میلیون دلار است، افزود: سرانه مصرف اسباببازی در ایران ۱۵ تا ۲۰ دلار، در ترکیه ۷۰ دلار و در کشورهای توسعهیافته حدود ۳۰۰ دلار است. این آمارها نشان میدهد که ما با یک شکاف جدی مواجهیم و باید برای پر کردن آن برنامهریزی کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعریف حکمرانی به عنوان «فرآیند فناوری نرم حل مسئله»، ۱۰ مأموریت کلان برای حکمرانی اسباببازی در کشور را تشریح کرد. استاد خسروپناه نخستین ماموریت را گذار از نظارت پیشینی به تنظیمگری پسینی دانست و گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان دستگاه متولی، باید همراه با سایر نهادهای مشارکتکننده، رویکرد نظارتی خود را از کنترلهای پیش از تولید، به سمت تنظیمگری هوشمند و پسینی تغییر دهد.
وی دومین ماموریت را تأمین امنیت سرمایهگذاری و ثبت فوری مالکیت فکری بیان کرد و ادامه داد: با محوریت قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک، باید بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از ایدهپردازان و تولیدکنندگان داخلی فراهم شود تا انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه افزایش یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت بعدی را تسهیلگری اقتصادی از مواد اولیه تا مدیریت واردات قلمداد کرد و گفت: وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با هماهنگی کامل، موانع تولید داخلی را رفع کرده و واردات را در چارچوب ضوابط هوشمند مدیریت کنند.
خسروپناه ماموریت دیگر را تأمین مالی زیستبوم و توسعه صنایع خلاق خواند و ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و پارکهای علم و فناوری دانشگاهی باید با طراحی ابزارهای مالی نوین، از استارتاپها و شرکتهای خلاق در حوزه اسباببازی حمایت کنند.
وی تحریک تقاضا و بازارسازی را ماموریت بعدی خواند و اضافه کرد: دولت با خرید تضمینی محصولات باکیفیت داخلی، وزارت آموزش و پرورش با معرفی اسباببازیهای تربیتمحور و اتحادیهها و انجمنهای تولیدکننده با ایجاد شبکههای توزیع مناسب، میتوانند بازار داخلی را رونق بخشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیوست تجاریسازی و توسعه زنجیره کاراکتر را ماموریت دیگر دانست و افزود: صدا و سیما، حوزه هنری و کانون پرورش فکری باید با تولید محتوای رسانهای جذاب و خلق کاراکترهای بومی، زنجیره ارزش اسباببازی را از ایده تا بازار تکمیل کنند.
استاد خسورپناه ماموریت دیگر را فتح ویترینها با اهرمهای مالیاتی بیان کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی میتوانند با ارائه مشوقهای مالیاتی، تولید و عرضه اسباببازیهای باکیفیت ایرانی را در ویترینهای داخلی و منطقهای تسهیل کنند.
وی ماموریت بعدی را رسمیتبخشی به اسباببازیهای درمانی و شناختی قلمداد کرد و ادامه داد: سازمان نظام روانشناسی، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت باید با تدوین پروتکلهای «اسباببازیدرمانی» و «توانبخشی شناختی»، از ظرفیت این ابزارها در درمان اختلالاتی مانند اوتیسم و بیشفعالی بهره ببرند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت بعدی را تقویت دانش و علوم اسباببازی بیان کرد و گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها باید با راهاندازی رشتهها و مراکز پژوهشی تخصصی، بستر تولید اندیشه، نظریهپردازی و آموزش نیروی انسانی متخصص در این حوزه را فراهم کنند.
وی پایش، نظارت ستادی و برخورد با ترک فعل ماموریت آخر دانست و افزود: ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با طراحی «داشبورد مدیریتی»، باید بر اجرای دقیق مأموریتها نظارت کرده و با هرگونه کوتاهی در اجرای سند مقابله کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر چابکسازی ساختارهای اجرایی گفت: هدف از این مأموریتها، ایجاد بوروکراسی جدید نیست؛ بلکه باید تشکیلات موجود هوشمندتر عمل کند و سالانه دو تا سه مسئله کلیدی را به صورت ریشهای حل نماید.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب تولیدکنندگان داخلی افزود: خدا را شکر که امروز حدود ۳۰ درصد نیاز بازار از طریق تولید داخل تأمین میشود، اما وقتی از نزدیک با تولیدکنندگان گفتوگو میکنید، میبینید که با چالشهای جدی مواجهاند و حال خوشی ندارند.
وی تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است، این است که در هر جلسه، یک مسئله مشخص از مأموریتهای دهگانه حکمرانی اسباببازی را انتخاب کنیم، راهکار آن را بررسی کنیم و وقتی از جلسه بلند میشویم، آن مسئله یا حل شده باشد یا مسیر حل آن کاملاً ترسیم شده باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر این رویکرد را ده سال ادامه دهیم، قطعاً سهم تولید داخلی رشد چشمگیری خواهد یافت، گفت: فرهنگ و اقتصاد در هم تنیدهاند؛ همانطور که در فرآیند تصویب سند اسباببازی با وجود شنیدن نظرات مختلف، با گفتوگو، اقناع و اقتدار به نتیجه رسیدیم، در اجرای آن نیز باید با همین روحیه پیش برویم.
خسروپناه در پاسخ به دغدغههایی درباره امکان اصلاح عبارات سند اسباببازی تأکید کرد: ممکن است دوستان پیشنهادات اصلاحی برای برخی عبارات داشته باشند؛ این موضوع کاملاً پذیرفته است. مهم این بود که گام نخست یعنی سند امضا و ابلاغ شود تا کار روی زمین نماند؛ ویرایشهای تکمیلیِ بعدی در فرصتهای آتی – دو یا سه سال آینده – قابل انجام است.
وی با اشاره به تجارب موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب اسناد کلان فرهنگی گفت: سند صنایع دستی، سند موزهداری، سند میراث فرهنگی، سند گردشگری، سند موسیقی و... همگی با همین روششناسی تدوین، تصویب و اجرایی شدند. اکنون نیز ویرایش جدید سند موسیقی در دست بررسی است.
خسروپناه با اشاره به اسناد حوزه علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیشرفتهای کشور در حوزههای راهبردی فناوری اظهار کرد: به برکت این اسناد در بخش علم و فناوری، بهویژه در سال گذشته، در حوزههای هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و سایر بخشهای حساس، خوشبختانه شاهد طراحی و تولیدات ارزشمند بومی بودیم؛ از طراحی نرمافزار تا ساخت ابزار و حتی احداث ساختمانهای تخصصی.
منبع: مرکز رسانه و روابط عمومی انقلاب فرهنگی