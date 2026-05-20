با حضور وزیر علوم، فاز دو و نیم هکتاری توسعه دهکده فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان گیلان در روستای فشتام رشت به زمین زده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه آیین کلنگ زنی این پروژه، با بیان اینکه در توسعه کمی دانشگاه ها تاکنون موفق عمل کرده ایم، اظهار کرد: توسعه آموزش عالی یکی از خدمات مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وزیر علوم گفت : امروز توسعه حوزه فناوری از نیاز های روز کشور است ، در جریان جنگ رمضان، ارزش فناوری را در دفاع از کشور و اقتدار ملی بیش از پیش مشاهده کردیم و لذا در شرایط پساجنگ باید توجه ویژه ای به رشد پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان داشته باشیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری گیلان را از پارک های موفق دانست و اذعان کرد: برای توسعه دهکده فناوری و نوآوری فشتام، بالغ بر دو هکتار عرصه را اضافه کردیم که کافی نیست و این روند ادامه دارد تا اراضی مورد نیاز را تامین کنیم.
سیمایی از آمادگی وزارت علوم برای استقرار دانشکده دریایی در گیلان نیز خبر داد و بیان کرد: برای تامین کالبد فیزیکی به دانشگاه گیلان کمک می کنیم و از وزارت علوم مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت ۱۰ واحد کارگاهی شرکت های دانش بنیان در دهکده فناوری و نوآوری فشتام اختصاص یافت.
گفتنی است: در فروردین ماه امسال تفاهمنامه تخصیص زمین جهت احداث فاز دوم دهکده فناوری و نوآوری فشتام با محوریت واگذاری اراضی و ایجاد زیرساختهای حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان استان گیلان منعقد شد.
طرح توسعه زیستبوم نوآوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در استان گیلان با برنامه فاز دوم دهکده فناوری و نوآوری فشتام وارد مرحله جدیدی می شود. بر اساس این طرح و با هدف واگذاری اراضی به شرکتهای دانشبنیان؛ برای فراهمسازی زیرساختهای لازم برای ارتقای فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان، مراسم کلنگ زنی انجام شد.
در چارچوب این طرح، ایجاد زیرساختهای حمایتی مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای فناورانه و فراهمسازی امکان ساخت مجموعههای تحقیق و توسعه توسط شرکتهای دانشبنیان استان پیشبینی شده است، این اقدام با حمایت و مدیریت پارک علم و فناوری گیلان انجام میشود.
واگذاری زمین برای احداث مراکز تحقیق و توسعه یکی از مأموریتهای اصلی پارک علم و فناوری گیلان است که امروز شاهد شروع فاز دوم توسعه دهکده فناوری و نوآوری فشتام هستیم و با اجرای این طرح، مراحل اولیه و زیرساختی این فرآیند آغاز می شود و در مسیر توسعه زیستبوم نوآوری استان گامی مهم برداشته شده است.