رئیس سازمان جمعیت هلال احمر امروز از نهایی شدن قرارداد خرید پنج فروند بالگرد امدادی با سیستم ناوبری پیشرفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - «پیرحسین کولیوند» رئیس سازمان جمعیت هلال احمر، صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم الحاق ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی و تجهیزات پیشرفته به ناوگان این سازمان در جمع خبرنگاران گفت: با حمایت دولت و مجلس، قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه پلاس، هزار دستگاه خودرو نجات و ۱۰۰ دستگاه خودرو فرماندهی و لجستیک نیز تهیه شده است.
کولیوند با اشاره به تحریمها و ادعای دشمنان مبنی بر محاصره کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و قدرت خود قادر به تهیه و تامین تجهیزات امدادی برای هرگونه عملیات است و محدودیتها برای این کشور معنایی ندارد.
وی افزود: در مراسم رونمایی از خودروها و تجهیزات مدرن که بخش عمدهای از آنها تولید داخل است، پهپادهای ارزیابی و امدادی و تجهیزات آواربرداری و انتقال بیماران نیز به نمایش گذاشته شد.
رئیس هلال احمر از تلاشهای رئیس گمرک برای تسریع در ترخیص کالاهای امدادی قدردانی کرد و گفت: این اقدامات باعث میشود امکانات هرچه سریعتر در اختیار نیروهای امدادی قرار گیرد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
وی همچنین به توانمندی نیروی انسانی جوان، مقتدر و ایثارگر هلال احمر اشاره کرد که همراه با تجهیزات مدرن، عملیات امدادرسانی را دقیقتر و موثرتر میکند.
کولیوند اعلام کرد: قرارداد خرید پنج فروند بالگرد امدادی با سیستم ناوبری پیشرفته نهایی شده و پیشبینی میشود این بالگردها قبل از سال جدید وارد کشور شوند.
وی همچنین به استفاده از پهپادها برای افزایش ظرفیت امدادرسانی اشاره کرد و افزود: جمعیت هلال احمر اولین سازمان ملی است که امدادگر اسبسوار دارد و این تجربه موفق به عنوان الگو در سطح بینالمللی معرفی شده است.
رئیس سازمان جمعیت هلال احمر در پایان به نقش تاثیرگذار هلال احمر در مستندسازی نقض حقوق بشر و ارائه گزارشهای مستدل به نهادهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: این گزارشها موجب حمایت و همصدایی جهانی با ملت ایران شده است.