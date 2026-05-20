رئیس سازمان جمعیت هلال احمر امروز از نهایی شدن قرارداد خرید پنج فروند بالگرد امدادی با سیستم ناوبری پیشرفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - «پیرحسین کولیوند» رئیس سازمان جمعیت هلال احمر، صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم الحاق ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی و تجهیزات پیشرفته به ناوگان این سازمان در جمع خبرنگاران گفت: با حمایت دولت و مجلس، قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه پلاس، هزار دستگاه خودرو نجات و ۱۰۰ دستگاه خودرو فرماندهی و لجستیک نیز تهیه شده است.

کولیوند با اشاره به تحریم‌ها و ادعای دشمنان مبنی بر محاصره کشور، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و قدرت خود قادر به تهیه و تامین تجهیزات امدادی برای هرگونه عملیات است و محدودیت‌ها برای این کشور معنایی ندارد.

وی افزود: در مراسم رونمایی از خودرو‌ها و تجهیزات مدرن که بخش عمده‌ای از آنها تولید داخل است، پهپاد‌های ارزیابی و امدادی و تجهیزات آواربرداری و انتقال بیماران نیز به نمایش گذاشته شد.

رئیس هلال احمر از تلاش‌های رئیس گمرک برای تسریع در ترخیص کالا‌های امدادی قدردانی کرد و گفت: این اقدامات باعث می‌شود امکانات هرچه سریع‌تر در اختیار نیرو‌های امدادی قرار گیرد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.  

وی همچنین به توانمندی نیروی انسانی جوان، مقتدر و ایثارگر هلال احمر اشاره کرد که همراه با تجهیزات مدرن، عملیات امدادرسانی را دقیق‌تر و موثرتر می‌کند.

کولیوند اعلام کرد: قرارداد خرید پنج فروند بالگرد امدادی با سیستم ناوبری پیشرفته نهایی شده و پیش‌بینی می‌شود این بالگرد‌ها قبل از سال جدید وارد کشور شوند.

وی همچنین به استفاده از پهپاد‌ها برای افزایش ظرفیت امدادرسانی اشاره کرد و افزود: جمعیت هلال احمر اولین سازمان ملی است که امدادگر اسب‌سوار دارد و این تجربه موفق به عنوان الگو در سطح بین‌المللی معرفی شده است.

رئیس سازمان جمعیت هلال احمر در پایان به نقش تاثیرگذار هلال احمر در مستندسازی نقض حقوق بشر و ارائه گزارش‌های مستدل به نهاد‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها موجب حمایت و همصدایی جهانی با ملت ایران شده است.

برچسب ها: ناوگان خودرویی ، هلال احمر ، بالگرد امدادی
خبرهای مرتبط
رونمایی از ناوگان خودرویی و موتوری جمعیت هلال احمر
انجام ۳۰ هزار ویزیت برای زائران ایرانی حج تمتع/ فوت ۳ زائر تاکنون
کاهش زمان امدادرسانی هلال احمر به زیر ۴ دقیقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
کاهش چشمگیر حوادث فوتی پایتخت در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵
آخرین اخبار
کاهش چشمگیر حوادث فوتی پایتخت در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
تمامی زائران ایرانی تا صبح شنبه به مکه منتقل می‌شوند
جزئیات حادثه آتش سوزی در خیابان ملت تهران
تشکیل پرونده قضایی برای نمایش یک فیلم سینمایی با محتوای غیراخلاقی
مدیر مسئول ایرنا احضار شد
با هدایت‌های رهبر انقلاب راه انتقام را هموار می شود
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات