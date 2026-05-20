باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - رحیم صدیقی، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی و تحلیل آخرین الگو‌های هواشناسی، از ظهر پنج‌شنبه (۳۱ اردیبهشت) تا اواخر وقت جمعه (۱ خرداد) شاهد فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خواهیم بود.

وی در تشریح وضعیت جوی پیش‌رو گفت: این سامانه عمدتاً در روز پنج‌شنبه، موجب رگبار باران و رعدوبرق در پاره‌ای از نقاط استان خواهد شد که در نواحی مستعد، احتمال بارش تگرگ و وزش باد گاهی شدید به‌ویژه در نیمه شرقی و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.

صدیقی با اشاره به مخاطرات احتمالی این وضعیت جوی افزود: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی موقت معابر، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و صنعت کشاورزی از پیامد‌های احتمالی این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی کردستان همچنین نسبت به وضعیت کیفیت هوا هشدار داد و گفت: به دلیل شرایط جوی، فعال شدن چشمه‌های گردوخاک بر روی کشور عراق و انتقال آن به استان، کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی ساعات، به‌ویژه در نواحی غربی و جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: با توجه به مخاطرات ذکر شده، از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از انجام سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی اجتناب کنند. همچنین به سالمندان، بیماران و کودکان توصیه می‌شود در ساعات اوج آلودگی هوا از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.

صدیقی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی و همچنین شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید، در حالت آماده‌باش قرار دارند.