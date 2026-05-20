باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، آزمونهای پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ دانشگاه پیامنور از روز شنبه ۱۶ خرداد به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، پیش از این معاون آموزشی وزارت علوم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه ها اعلام کرده بود: شرایط بهصورت مستمر در حال تغییر است. تصمیمگیریها متناسب با وضعیت پیش رو اتخاذ میشود. بر این اساس هنوز تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اتخاذ نشده است.
منبع: دانشگاه پیام نور