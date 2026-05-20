باشگاه خبرنگاران جوان - روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت) رمان «سفرنامه تایوان» برنده جایزه اصلی برای داستان‌های ترجمه‌شده به انگلیسی در جایزه بین‌المللی بوکر شد.

این رمان نوشته یانگ شوانگ زی و ترجمه لین کینگ اولین کتابی است که در اصل به زبان ماندارین نوشته و برنده این جایزه شده است.

جایزه بین‌المللی بوکر که در ابتدا به یک نویسنده برای کل مجموعه آثارش اهدا می‌شد، از سال ۲۰۱۶ به یک کتاب ترجمه شده به انگلیسی که در ۱۲ ماه گذشته در بریتانیا یا ایرلند منتشر شده باشد، تعلق می‌گیرد.

از برندگان اخیر این جایزه می‌توان به «شب، همه خون سیاه است» نوشته دیوید دیوپ با ترجمه آنا موشوواکیس و «کایروس» نوشته جنی ارپنبک با ترجمه مایکل هافمن اشاره کرد.

از دیگر کتاب‌های راه‌یافته به فهرست نهایی امسال می‌توان به «کارگردان» نوشته دنیل کلمن، «جادوگر» نوشته ماری اندیای، «روی زمین آنگونه که در زیر است» نوشته آنا پائولا مایا، «شب‌ها در تهران آرام است» نوشته شیدا بازیار و «آن که می‌ماند» نوشته رنه کارباش اشاره کرد.