رمان «سفرنامه تایوان» نوشته یانگ شوانگ زی، اولین کتاب ماندارین‌زبان (زبان رسمی چین و تایوان) برنده جایزه بین‌المللی بوکر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت) رمان «سفرنامه تایوان» برنده جایزه اصلی برای داستان‌های ترجمه‌شده به انگلیسی در جایزه بین‌المللی بوکر شد.

این رمان نوشته یانگ شوانگ زی و ترجمه لین کینگ اولین کتابی است که در اصل به زبان ماندارین نوشته و برنده این جایزه شده است.

جایزه بین‌المللی بوکر که در ابتدا به یک نویسنده برای کل مجموعه آثارش اهدا می‌شد، از سال ۲۰۱۶ به یک کتاب ترجمه شده به انگلیسی که در ۱۲ ماه گذشته در بریتانیا یا ایرلند منتشر شده باشد، تعلق می‌گیرد.

از برندگان اخیر این جایزه می‌توان به «شب، همه خون سیاه است» نوشته دیوید دیوپ با ترجمه آنا موشوواکیس و «کایروس» نوشته جنی ارپنبک با ترجمه مایکل هافمن اشاره کرد.

از دیگر کتاب‌های راه‌یافته به فهرست نهایی امسال می‌توان به «کارگردان» نوشته دنیل کلمن، «جادوگر» نوشته ماری اندیای، «روی زمین آنگونه که در زیر است» نوشته آنا پائولا مایا، «شب‌ها در تهران آرام است» نوشته شیدا بازیار و «آن که می‌ماند» نوشته رنه کارباش اشاره کرد.

برچسب ها: جایزه بوکر ، بوکر
خبرهای مرتبط
اعلام فهرست نامزد‌های اولیه جایزه «بوکر»
نامزد‌های جایزه بوکر معرفی شدند
اسامی نامزد‌های جایزه بوکر اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاونت سیاسی صدا و سیما؛ استاندارد‌های یک اتاق خبر در عصر سرعت
چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند
رونمایی از نشان فرهنگی «سنبوک» با حضور فرزندان شهدا/ گنجینه ۲۵ هزار عنوان کتاب در انتظار کودکان
آخرین اخبار
رونمایی از نشان فرهنگی «سنبوک» با حضور فرزندان شهدا/ گنجینه ۲۵ هزار عنوان کتاب در انتظار کودکان
معاونت سیاسی صدا و سیما؛ استاندارد‌های یک اتاق خبر در عصر سرعت
چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند
رونمایی از ۲ اثر تازه ارکستر سمفونیک و گروه کُر صداوسیما
رشد سفارش کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فیلم‌های اقتباسی و ۱۸۰ هزار جلد کتاب در رویداد اردی‌بهشت پرمخاطب شدند